Bruk av fremmedord

Vis mer

I disse korona-tider er det mange nye og fremmed ord som brukes. Jeg vil spesielt fremheve ordet «kohort». Dette dukket plutselig opp i et ordskifte på TV, og nå er det i bruk i mange samtaler. Tror nok at mange er usikker på hva menes med ordet.

Noen påstår at det er et gammelt ord for en liten gruppe. I et leksikon jeg fremdeles har står det omtalt på følgende måte:

kohort (latinsk), avdeling av en romersk legion, ca. 600 mann. 10 kohorter i hver legion.

Hvis dette er riktig så er det ingen liten gruppe. Den tillates neppe i dag i disse korona-tider.

Arne D. Frestad