Fraværsgrensen er tilbake

Ved skolestart vil fraværsgrensen heldigvis tre i kraft igjen, men jeg frykter at den ikke vil overleve et eventuelt regjeringsskifte. Kan Ap, SV, Senterpartiet og Rødt garantere at fraværsgrensen vil bestå?

Fraværsgrensen har blitt kritisert på inn- og utpust av ulike politikere fra SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet siden Høyre i regjering innførte den i 2016. Kritikken kommer til tross for at fraværsgrensen gang på gang har vist seg å fungere etter sin hensikt: Nemlig å redusere fraværet til elever i videregående skole.

Før sommeren ble den endelige evalueringen av fraværsgrensen lagt frem av Fafo/SSB. Dette var den tredje og siste rapporten om effektene av fraværsgrensen siden innføringen i 2016 og ut 2019. Både i rapportens tittel og de ulike kapitlene fremholder forskerne at fraværsgrensen er en suksess.

Fraværet har stupt med 27 prosent og har gått ned for alle elevgrupper. Aller mest er fraværet redusert for de elevene som hadde høyest fravær og svakest karakterer fra før. Samtidig som fraværet har gått ned, har karakterene gått opp, noe som kan tyde på at økt tilstedeværelse på skolen gjør at elever både lærer mer og presterer bedre.

Kritikerne, særlig fra SV, Rødt og Elevorganisasjonen, har ofte brukt sårbare elever som et argument mot fraværsgrensen. Rapporten viser derimot at det ikke er flere elever som får «ikke vurdert» (IV) i fagene nå enn før reglene ble innført. Det konkluderes også med at fraværsgrensen verken er problemet eller løsningen for de mest sårbare elevene, da deres utfordringer er langt mer omfattende. For å hjelpe de sårbare elevene trenger man flere verktøy. Fraværsgrensen var aldri ment som eneste løsning. Derfor prioriterer Høyre i regjering å løfte denne elevgruppen og bygge et sterkere lag rundt dem.

I rapportens sluttord skriver forskerne at det er «rimelig å anta at fraværsgrensen har kommet for å bli, også etter et eventuelt regjeringsskifte. Det er rett og slett vanskelig å argumentere mot at elever som hovedregel bør være på skolen». Jeg er helt enig i at det er vanskelig å argumentere mot fraværsgrensen, men jeg klarer nok ikke å dele forskernes optimistiske tro på at den er kommet for å bli når man hører den politiske motstanden.

I 2009 fjernet den daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen skolenes mulighet til å sette en grense for høyt fravær. I 2017 krevde AUF at Jonas Gahr Støre skulle skrote fraværsgrensen dersom Ap vant valget. I elevstreiken mot fraværsgrensen, var det flere Ap-politikere som holdt appell mot. Selv etter de siste evalueringene, er SV fortsatt mot fraværsgrensen. Og rett før sommeren leflet også Senterpartiet med ideen om å liberalisere regelverket kraftig.

Å stille krav om tilstedeværelse og lavt fravær, er viktig for at alle elever skal lykkes i skolen. Jeg håper at politikerne som er opptatt av elevenes beste, nå kan legge debatten om fraværsgrensen død og innse at grensen må bestå.

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H)