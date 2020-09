Dumping av katter

Vis mer

De er tynne, flokete, skadet og syke. De er ofte svært sky og vanskelige å få øye på. Kattunger som noen en gang hadde ansvaret for, men overlot til seg selv, dumpet i en søppeldunk, ved en container, i skogen. En drektig katt som eier ikke lenger vil ta ansvar for. Folk som skaffer seg kattunger i ferietiden, som så settes igjen på hytta for å klare seg selv når hytta stenges på høsten. Vi er godt kjent med disse problemene her i Norge, og Dyrebeskyttelsen Norge ser at antallet øker fra år til år.

Hva er så problemene forbundet med dette?

27. august forteller nettavisen Lister24 om en turgåer som kom over flere dumpede katter ved Framvaren i Farsund. Den ene kattungen var såpass skadet, som følge av at noen kan ha prøvd å ta livet av den, at den måtte avlives hos veterinær. De andre fire kattungene hadde sluppet unna mishandlingen og kunne få hjelp. Dette er ikke tilfelle for alle katter som dumpes, og det er flere problemer forbundet med dette.

Katten er ikke en naturlig del av norsk fauna, og utsettes for og bidrar til en rekke problemer når den ikke får stell og omsorg. Reproduksjonsevnen til katter er meget god. En hokatt blir vanligvis kjønnsmoden rundt 7-10 måneder, men noen allerede ved 4-5 måneder. Første brunst inntrer når hokatten nærmer seg 2,5 kg, og brunst kan inntre hvert tredje uke. Katter kan altså få svært mange unger i løpet av et år. Med en slik evne til reproduksjon kan én dumpet hokatt i løpet av første leveår bidra til minst 10-20 nye katter. I løpet av andre året kan denne ene kattens bidrag til en forøkning av hjemløse katter være på så mye som 100-200 individer, ettersom hennes kattunger nå har blitt kjønnsmodne og reproduserer selv. Dette er ofte starten på en koloni av redde, menneskesky katter. Slike kolonier skyldes én ting: ansvarsfraskrivelse fra dyreeier.

Dyrevelferden for slike eierløse katter er som regel svært dårlig, og mange lider i lang tid før de dør. Katter egner seg ikke for vintertemperaturer, og sliter både med å finne mat og med frostskader. Kattene sloss og skader seg, og får en rekke plager og sykdommer. FIV (katteaids) er et velkjent problem. Disse kattene har dårligere immunforsvar, og er på denne måten mer utsatt for sykdommer. Både øremidd, innvollsorm, bittskader/byller, betennelser, tannskader, ubehandlede skader etter blant annet påkjørsler er en del av livet som hjemløs. Hvem har ansvaret? Dyreeier som valgte å dumpe dyret sitt, etterlate det i hjelpeløs tilstand og som ikke kastrerte og ID-merket.

Dyrebeskyttelsen Norge har i over 40 år jobbet intenst for å få på plass obligatorisk ID-merking av familiedyr. Forskning viser at obligatorisk ID-merking er et effektivt middel for å øke sannsynligheten for gjenforening med eier, minske lengden på oppholdet på hjelpesentre og spare utgifter for myndighetene.

ID-merking er en engangskostnad for eier, og vil være et sterkt virkemiddel for å påpeke at det er eier selv som er ansvarlig for sitt dyr. Dyrevelferdsloven stadfester at dyr har egenverdi. Obligatorisk ID-merking vil bidra til å understreke nettopp dette, og til å redusere hjemløshet og fri reproduksjon. Politikerne bør få dette på plass én gang for alle. Dyrebeskyttelsen Norge mener at problemet med dumping, kattekolonier og hjemløshet i stor grad ville kunne vært løst i løpet av en femårsperiode, dersom obligatorisk ID-merking ble innført. Slik vi ser det har politikerne kun to valg dersom de ønsker å stoppe uretten mot tusenvis av uskyldige dyr. De kan innføre obligatorisk ID-merking av alle familiedyr, eller beordre Mattilsynet til å ta ansvar for hjemløse dyr.

Dyrebeskyttelsen Norge oppfordrer alle til å politianmelde i tilfeller som dette.

Annette Bjørndalen Søreide, kommunikasjonsrådgiver Dyrebeskyttelsen Norge.