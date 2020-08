Trenger debatt om vår utenrikspolitikk før valget

Jeg mener at det bildet som presenteres av vår utenrikspolitiske rolle av Høyre og Arbeiderpartiet er feil. Jeg kritiserer EU sympatisørene Høyre og Arbeiderpartiet fordi de er dessverre har tilegnet seg fullstendig og totalt herredømme over utenriksdepartementet. Høyre styrer ved blå regjering og Ap ved rød regjering. Dette kan kun forandres ved et bedre valgresultat for Frp som er et Israel, USA og Storbritannia-vennlig parti, samtidig som vi er et tydelig Nei til EU-parti. Vi forsøkes fremstilt som en uavhengig fredsnasjon. Det er vi ikke. Vi deltar ofte i kriger og groteske operasjoner hvis vi blir bedt om det. Vi ble spurt av NATO (USA, Frankrike og Storbritannia) om vi ville bli med å bombe Libya, vi sa ja uten å tenke oss om. Vi bombet Libya mer enn 600 ganger. Konsekvensene ble at Libya ble hevet ut i en borgerkrig som fullstendig har ødelagt landet og fordrevet millioner av mennesker på flukt. Libya har som mange vet, en av verdens største oljereserver per innbygger. Jeg tror ikke vi ble med i den krigen for å beskytte sivile. Jeg mener at vi må ta et oppgjør med hvorfor vi bombet Libya. Hvis vi ikke tar oppgjør med vårt motiv så er jeg redd vi kan gjøre det samme igjen.

Jeg mener at Norge som en fredsnasjon burde ta et oppgjør med vår holdning til internasjonale saker og trender. Vi burde si tydelig ifra at Saudi-Arabia ikke burde være et land som vi handler med, og selger våpen til. De forfølger, fengsler og henretter politiske opposisjonelle, de selger våpen til terrorister i regionale konflikter i Midtøsten. Skal vi la det passere eller skal vi si ifra. Det burde vi kunne diskutere. Vi har også akseptert at Saudi-Arabia er et av landene som har ansvar for menneskerettigheter i FN. Er det virkelig en rolle vi burde ha? Det bryter med all fornuft når vi vet at de henretter og forfølger blant annet homofile og regimekritikere. Når det gjelder NATO så må vi også ha en diskusjon. Skal vi akseptere at vår NATO-alliert Tyrkia driver en aggressiv krigføring i Syria og Libya, og sender tusener på flukt gjennom Europa?

I FN så er vi også blant de landene som alltid er med på å fordømme Israel. Vi har aldri vært en tydelig støttespiller av den jødiske nasjonen. Vi sier vi støtter dem, men så fort vi har mulighet, så svikter vi og stemmer sammen med Iran og Saudi-Arabia når det gjelder kritikk av Israel. Hvem er vår allierte i FN, er det Israel eller Saudi-Arabia. Dessverre så kan Saudi-Arabia gjøre akkurat som de vil. Enten det gjelder salg av våpen til terrorister, drap på journalister eller forfølgelse av politiske opposisjonelle, uten av Norge sier, gjør eller foretar seg noe. For noen år siden så drepte Saudi-Arabia Journalist Jamal Khashoggi i sitt konsulat i Tyrkia mens Norge ikke endret noe på vår holdning til kongedømmet. Man kan tenke seg det internasjonale opprøret hvis Israel eller Russland hadde gjort det samme.

Israel og Russland kritiserer vi og fordømmer for den minste ting. Vi må ha en grundig diskusjon på hvorfor vi handler med land som ikke forholder seg til grunnleggende menneskerettigheter, mens vi elsker å fordømme Russland som var med på å frigjøre oss fra tysk okkupasjon, det den jødiske staten som er det eneste demokratiet i Midtøsten.

Vi har også en urovekkende historikk når det gjelder EU. Vi har igjennom to folkeavstemninger sagt nei til EU. Allikevel så er vi medlem av EØS, og adopterer nærmest samtlige EU direktiv. Er det i Norges nasjonale interesse og er det i trå med våre folkeavstemninger som sa nei til EU? Nå som vår allierte og frigjører fra 2. Verdenskrig, Storbritannia er ute, så er det min oppfatning at vi burde inngå frihandelsavtale med Storbritannia og Russland og utvikle nye arenaer for samarbeid innen arbeidskraft, handel, forsvar og utdanning. Vi trenger en debatt om vår internasjonale rolle, den debatten lar vente på seg. Det lover ikke bra, hverken for fred, menneskerettigheter eller internasjonalt samarbeid. Vår rolle nå er slik jeg ser det: Fullstendig underlagt EU, handler med land som bryter menneskerettigheter, og deltar ukritisk i militæroperasjoner, bruker enhver anledning til å fordømme Israel og Russland, setter EUs interesser foran nasjonale interesser. Så gir vi en brøkdel av BNP i bistand og sporadisk kritiserer Donald Trumps Twitter oppdateringer og dermed tror vi at vi er en relevant fredsnasjon. Det er vi ikke. Men vi kan og burde være det.

Steinar Bergstøl Andersen,

Fylkestingsrepresentant

Agder Frp