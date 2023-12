Lister24 torsdag 30. november: «Ekstreme strømpriser: – Det er galskap at det skal være sånn»: Denne uka har strømprisen tatt et stort hopp og er dyrere enn den har vært på over ni måneder. Alenemor Vibeke-Emilie Abrahamsen får klump i magen av å tenke på neste strømregning.

Dette er en villet politikk. Bibelen sier: Åp. 6:6a. «Og jeg hørte likesom en røst midt iblant de fire livsvesener, og den sa: Et mål hvete for èn denar, og tre mål bygg for èn denar.»

Her taler, profeterer Bibelen om en ond villet, antikristelige politikk som skal ramme jordens befolkning. Høye, uoverkommelige prisstigninger i avslutningens dager av endetiden, før Jesus henter menigheten. Så det vi ser og opplever nå, det er sannsynligvis bare fødselsveene til det som komme skal.

Jeg har bare et inderlig håp til Herren, og det er, at mennesker nå snart, må begynne å søke i Guds ord, og bli slik at de kan får åndelig innsikt og åpenbaring i Guds ord. Slik at de kan forstå endetidens begivenheter i lys av Guds ord.

En denar var den gang ensbetydende med en hel daglønn, for den helt ekstreme, nødvendige, daglige maten. Jeg tror vi kommer inn i, og er allerede inne i profetiske endetids oppfyllelse av den onde, ønskede politikken, globalistpolitikken, som råder grunnen rett før endetidens avslutningshendelser fullbyrdes en gang for alle. Derfor er det åndelig livsnødvendig å følge tidens profetiske begivenheter, i lys og åpenbaring av det forutsagte, profetiske ordet! Bibelen sier: 2. Pet. 1:19. «Og desto fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på. Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser frem og morgenstjernen lyser frem i deres hjerter.» Det profetiske ordet, er en forutsigelse om det som komme skal, derfor oppmuntrer Bibelen til å holde fast på, gi akt på det. Fordi at det er som en skinnende lampes lys, som skinner i en ugudelige mørk verden. Inntil, MORGENSTJERNEN - ÅPENBARINGEN, av det går opp i våre hjerter. MORGENSTJERNEN, det er Jesus Kristus, og han er selveste ÅPENBARINGEN av profetordets dybder! «Det stemmer ikke, det du sier», sier du. Bibelen sier: Joh. 1:17a. «Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss.» Dette stadfester kun èn ting, og det er at Jesus er det åpenbarte Ordet, og slik finner vi all åpenbaringens vinklinger gjennom Ham, og i Ham! La oss gi akt på Bibelens budskap, det er vår eneste redning og frelse, gjennom alt, og ut av alt som kommer over jorderiket. Amen!

Ove Jan Ludvigsen,

Evangelist