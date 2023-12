Jeg var den første politikeren i Agder som foreslo og fikk flertall for å etablere kjernekraftverk i Agder og Norge. Det er kommet flere etter meg, og som også ser alle fordelene med kjernekraft. Kjernekraft er overlegent sammenliknet med vind på land og hav. Og jeg frykter nå at den havvindsatsingen som Kvinesdal og Agder er forespeilet med ilandføring av kraftkabel med 6000 nye arbeidsplasser og rimeligere kraft ikke er tilstrekkelig kvalitetssikret. Et av argumentene havvindlobbyen bruker for at man ikke skal satse på kjernekraft, er at det ikke er aktuelt før 2050 ifølge en rapport bestilt av NHO. Denne rapporten har blitt plukket fra hverandre av to forskere ved NTNU, og blitt omtalt som et bestillingsverk bestilt av aktører som ikke ønsker kjernekraft.

Kjernekraft kan være klart innen 2032-2034, og vil da produsere langt mer enn havvind. Kraftproduksjonen vil også være mer stabil. Nå ser vi at flere kommuner allerede har fattet interesse om å etablere modulære kjernekraftverk, og det kommer flere.

Havvind vil ikke gi 6000 nye arbeidsplasser til Agder og Kvinesdal. Det vil heller være et luftslott med tvilsomme løfter om tusenvis av arbeidsplasser og en overfylt kommunekasse. Men jeg forstår at havvind på kort sikt kan gi noen arbeidsplasser, men for Norge så er det ikke bra med en ineffektiv kraftproduksjon som er ustabil, istedenfor kjernekraftproduksjon som er stabil. Det er viktig at lokale og fylkespolitikere har is i magen, og huske på at NHO Agder, LO Agder og nåværende olje- og energiminister Terje Aasland har en negativ holdning til kjernekraft. Det kan se ut som disse aktørene forsøker å skape engasjement rundt havvind med å si at det vil komme tusenvis av nye arbeidsplasser i Agder.

Alle prognoser innen verdiskapning og nye arbeidsplasser på havvind baserer seg på at det ikke etableres kjernekraftverk i Norge. Det vil for eksempel bli flere arbeidsplasser innen havvind, hvis de har markedet for seg selv uten at de må konkurrere mot kjernekraft. Men blir det regjeringsskifte i 2025, så blir Norge en kjernekraftnasjon.

Prognosene med nye arbeidsplasser innen havvind, er dermed verdiløse. Havvind er ustabil kraft, og avhengig av subsidier. Kjernekraft er stabil og rimelig, og vil dermed utkonkurrere havvind.

Jeg forstår at regjeringen har avklart at det blir havvind satsing i Sørlige Nordsjø 2. Prosjektet blir trolig dyrere enn planlagt, og forsinket. Det vil heller ikke gi flere tusen arbeidsplasser slik vi blir fortalt.

Jeg håper at de samme kommunene som vil ha nye arbeidsplasser også utreder hvor og om de vil etablere modulære kjernekraftverk hvis det blir regjeringsskifte i 2025.

Agder kan ta en nasjonal lederrolle innen kjernekraft, vi har alle forutsetninger for å lykkes med den kunnskapen vi har i vår leverandørindustri innen olje- og gassnæringen.

Det er viktige avgjørelser som skal fattes av lokale politiske ledere i Agder de neste årene, og flere kommuner vil i tiden som kommer ta stilling til om de vil legge til rette for kjernekraft, havvind eller landbasert vind. Vindkraft på land og på hav trenger vi ikke. Det vil ikke gi oss stabil kraftproduksjon, og det medfører naturødeleggelser. Vi har kraftoverskudd i Norge, det som er utfordringen vår er at vi eksporterer kraft vi selv trenger i eksportkabler til blant annet Tyskland. Dette må ta slutt, og eksporten må reduseres eller stanses helt opp.

Jeg vet at havvindlobbyen forventer at hele landsdelen skal stå sammen om å satse på havvind. Det vil ikke være mulig, det er mange i det politiske miljøet i regionen som er på min linje i alle parti.

Jeg vet også at det er et stort antall ansatte i leverandørindustrien som er langt mer positive til kjernekraft enn havvind. Flere selskap i Agder og Norge har allerede vist at vi kan levere avanserte løsninger til energisektoren, og vi kan også gjøre det samme til kjernekraftindustrien. Vi kan også sammenlikne oss med Danmark, de har heller ikke kjernekraft i sin energimiks, men allikevel så har de selskap som utvikler fjerde generasjon kjernekraft.

På meningsmålinger de siste to årene så er også befolkningen i Norge mer positiv til kjernekraft enn de er til vindkraft på land og hav. Dette til tross for at landets store mediehus støtter havvind, det samme gjør LO og NHO. Vi ser at løfte om tusenvis av arbeidsplasser og billig kraft ikke klarer å få befolkningen med seg. Folk lar seg ikke lure. Men alle som leser litt om kjernekraft ser raskt at det er langt bedre enn havvind.

Jeg mener at vi har alle forutsetninger for å lykkes med kjernekraft, og jeg har som ambisjon at Agder skal være i førersetet i det som blir vårt neste industrieventyr.

Steinar Bergstøl Andersen (Frp),

leder av hovedutvalg for samferdsel og mobilitet, Agder fylkeskommune