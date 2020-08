Gjemt, men ikke glemt

I følge Kostratall fra 2019 lever 94 barn i Farsund kommune i familier som mottar sosialstøtte. Disse familiene får trukket fra barnetrygda når sosialstøtten beregnes.

Barnetrygda utgjør i dag 1054,- pr. barn hver måned. Disse familiene mister ytelsen alle andre norske familier får bare fordi de har en vanskelig livssituasjon. En slags dobbel straff for å være fattig. SV mener dette er en urettferdig og uverdig ordning, og fremmet i november 2018 forslag om å endre denne praksisen i vår kommune. Kommunestyret vedtok først å få opp en sak der barnetrygda ikke skulle trekkes fra ved beregning av sosialstøtte, for i neste omgang å avvente sammenslåingen av NAV Lister for om mulig få en lik praksis i alle Lister-kommunene. KrF, Sp, Pp og Ap hadde lovet full støtte i denne saken, men stemte i mai 2019 for utsettelse. Etter dette skjedde lite, og SV tok i november igjen opp saken i leserbrevet «Rydd opp i urettferdigheten i hele Lister!»

KrF fremmet så 21. november 2019 et forslag i Farsund Formannskap om at NAV Lister skulle utrede en sak for alle Lister-kommunene. Dette ga nytt håp for denne viktige saken, men i etterkant har dessverre lite skjedd.

SV ber nå om å få en redegjørelse for hvor saken ligger og hvorfor dette har tatt så lang tid.

Tallet på barn i familier som mottar sosialstøtte og blir fratrukket barnetrygda har i Farsund økt fra 78 til 94. Det er 94 for mange! I Lister-kommunene til sammen er tallet 477 barn. Nå utfordrer vi politikerne i hele regionen: Rydd opp i urettferdigheten og sørg for å få saken opp til behandling i alle kommunestyrene! Vi kan få til et bedre Lister for alle, også for de som har det vanskeligst. Vis at dere mener det!

Farsund, 20.08.20

Anija M. Wormsen

Farsund SV