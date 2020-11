Når skolen blir økonomistyrt

Det har kommet til min oppmerksomhet at medier og kommunikasjonslinjen ved Flekkefjord videregående skole står i fare for å bli lagt ned på grunn av lave søkertall og at det blir i fylkeskommunens sine øyne sett på som et dyrt alternativ i skolen. Dette gjelder ikke bare medier og kommunikasjonlinjen, men også matfag ifølge artikkelen.

Jeg studerte medier og kommunikasjon i perioden 2013-2016. Dette mener jeg er en sjokkerende endring i hva både stat, fylke og kommune mener om skole og denne handlingen reflekterer dette. Det blir konstant sagt at flere elever skal kunne fullføre 13 år med skolegang. Det blir satt inn masse resurser for dette, men med en gang vinden snur i form av mangel på interesse, da blir ting for dyrt. Skolen er en investering for fremtiden og kommer aldri til å bli billigere. Og det må bare alle innse med en gang.

Det er også viktig å forstå at ikke alle har en interesse for generell studiekompetanse eller yrkesfag innenfor tradisjonelle bransjer. Skal vi la disse elevene som har en større interesse for å jobbe med medietekniske verktøy og innenfor kreative bransjer falle mellom stolene? Skal de forbli demotiverte og arbeidsledige siden de ikke klarer å finne jobb på grunn av mangel på en formell utdanning? Hvem skal vi peke på da? Jo, det er fylkeskommunen vi må peke på. De viser her at de kun tenker penger og ikke på den neste generasjonen med skatteytere.

Fylkeskommunen argumenterer med at det er mangel på interesse i form av lave søkertall. Istedenfor å løse dette problemer med å fremheve disse studielinjene, legger de bare disse ned. Det er ikke bare fremtidige elever dette gjelder, men kan også føre til ildsjeler av lektorer og lærer vil miste sin jobb. Ønsker å fylkeskommunen dette på seg også?

Jeg har derfor en rekke råd til fylkeskommunen:

– Fremhev medier og kommunikasjonslinjen og andre linjer med lave søkertall.

– Tenkt på fremtiden – skolen er en investering.

– Hør på lærere og elever, det hvordan det faktisk er.

– Se på resultatene på hvor elevene går etter videregående skole.

Med vennlig hilsen

Ingfrid Nilsen Karlsen

Masterstudent ved UiA - Grimstad