Svaret er enkelt: Fordi forskningen vår kan gi deg bedre behandling.

Helsevesenet står overfor mange utfordringer: Det har blitt vanskeligere å rekruttere fagfolk, befolkningens behov og forventninger øker og den teknologiske utviklingen skjer raskere enn noensinne.

Forskning er en av fire hovedoppgaver for alle sykehus i Norge, i tillegg til pasientbehandling, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Nasjonalt er målsetningen at 5 prosent av pasientene i spesialisthelsetjenesten skal delta i kliniske studier. En klinisk studie betyr utprøving av et medisinsk utstyr, en teknologi, et legemiddel eller en behandlings- eller rehabiliteringsmetode. Vårt mål er at forskning skal være en integrert del av det tilbudet vi gir til befolkningen på Agder når man er i kontakt med sykehuset. Hvorfor er det viktig?

Leserskribent: Monica Wigemyr Lofthaug, koordinator for kliniske studier ved Sørlandet sykehus. Foto: privat

Leserskribent: Øyvind Holme, forskningssjef ved Sørlandet sykehus. Foto: privat

Utvikling av nye medisiner eller nytt utstyr tar lang tid. Ved å delta i en klinisk studie kan man få tilgang til behandling på Sørlandet sykehus som ennå ikke er tilgjengelig for alle pasienter. For den enkelte pasient kan deltakelse i kliniske studier være avgjørende og gi lenger liv og bedre livskvalitet. I tillegg bidrar man til kunnskap om sykdom og behandling som kommer senere pasienter til gode.

Det er trygt å være deltaker i kliniske studier ved Sørlandet sykehus. Alle studier er godkjent på forhånd av en nasjonal etisk komite, og personvernet er ivaretatt. Å være med i en klinisk studie er frivillig, og hvis man takker nei til deltakelse, vil man alltid få tilbud om den beste eksisterende behandlingen. I en klinisk studier er vi spesielt oppmerksomme både på virkning og bivirkning av den nye behandlingen. Derfor får du som studiedeltaker ofte ekstra god oppfølging.

Sørlandet sykehus er ikke bare et sykehus, vi er også en forskningsinstitusjon, til beste for våre pasienter. Til enhver tid har vi rundt 60 pågående doktorgradsprosjekter. Nesten 2000 av våre pasienter deltar i kliniske studier som kan bedre deres egen eller fremtidige pasienters behandling. En oversikt over alle kliniske studier ved sykehuset finnes på helsenorge.no. Som pasient kan man ta direkte kontakt med prosjekts kontaktperson, eller man kan snakke med sin fastlege og be om å bli henvist for vurdering av deltakelse i den aktuelle kliniske studien. Sørlandet sykehus måles på hvor gode vi er til å tilby pasientene våre å være med i studier som kan endre behandling og prognose. Vi forsker på kreftbehandling, pasientoppfølging, hofteproteser, psykoterapi og kunstig intelligens. Vi forsker på rus og avhengighet, operasjonsmetoder, friluftsterapi, flåttsykdommer, tarmflora og mye mer.

Ikke minst prøver vi også ut alternativer til behandling og oppfølging som kan gjøre helsetjenesten vår mer bærekraftig: å gi like god behandling på en mindre ressurskrevende måte. Vi blir ikke flere helsearbeidere i framtiden. Fortsetter vi som nå, kommer vi til å mangle leger og sykepleiere i løpet av noen år. Vi må gjøre mer av det som gir god helsegevinst og mindre av det som gir lite.

Skal vi imidlertid gjøre ting annerledes, må vi være sikre på at det nye vi gjør er trygt og like godt som det vi driver med i dag. Det kan forskerne våre hjelpe oss med å finne ut av. Sørlandet sykehus leder for tiden blant annet et prosjekt som undersøker om det er trygt å gjøre færre undersøkelser av magesekken (gastroskopi) hos unge voksne. Ved klinikk for psykisk helse forsker vi på om gruppebehandling er like bra som individuell terapi. Slik forskning vil tvinge seg fram i stadig større grad de nærmeste årene og gi oss mulighet til å omdirigere ressursene våre til der de gir størst nytte, og uten tap av helse fra der ressursene tas fra.

Forskningen ved Sørlandet sykehus er viktig. For pasientene, for sykehuset og for samfunnet. Den øker kompetansen hos våre ansatte, gjør oss attraktiv som arbeidsgiver og gir høyere kvalitet i pasientbehandlingen. Pasienter kan få tilgang til nye og livsforlengende medisiner før de er tilgjengelige på markedet. Ved å drive forskning lokalt, trenger ikke pasienter reise til universitetssykehusene for å få den samme, utprøvende behandling. Forskning er en av bærebjelkene i helsevesenet vårt og en forutsetning for at vi skal kunne drive kunnskapsbasert praksis.

Monica Wigemyr Lofthaug,

koordinator for kliniske studier Sørlandet sykehus

Øyvind Holme,

forskningssjef Sørlandet sykehus