Alle hendelsene må minnes - ikke bare én

Svar til Ahmed Lindovs leserinnlegg.

Jeg ser det er blitt mye snakk i media etter at statsministeren viste medfølelse for de familier som mistet sine i Srebrenica. Statsministeren sa vi burde minnes og huske denne dagen, for at vi skulle lære av historien og ikke la den gjenta seg.

Og nå som jeg leste innlegget til Ahmed Lindov i avisen Lister, så må jeg nesten få lov til å legge noen fakta på bordet.

For dette innlegget ble altfor ensidig satt i lys av en bosnjak. Det er på tide at noen snakker om alle sidene i saken. Så vi minnes Srebrenica som ligger i Bosnia. Denne hendelsen var like ille for begge parter.

Selv i krig finnes det regler. Og INGEN av partene holdt seg til disse reglene. Det ble gjort forferdelige ting, fra og mot begge parter og FN-soldater var involvert.

Om en skal vise støtte, bør en vise støtte til ALLE hendelsene, HELE krigen og ALLE involverte. Ikke KUN dem som mistet sine nærmeste i Srebrenica.

Denne skitne krigen hadde totalt tre parter. Krigen resulterte i sammenbruddet til tidligere Jugoslavia. Beklageligvis har en av tre parter fått all skylden i PR-media. Det ansvaret ligger på FN og USA som har latt én part gli under radaren.

Ifølge BBC ble det fordrevet 200.000 bosniere og 300.000 serbere ut av Kroatia og inn i Bosnia. Blant annet slapp Kroatias nasjonalhelt Franko Tuđman unna med alt og blir fortsatt hyllet for sitt engasjement for Kroatias selvstendighet. Men ingen nevner hans ordre i denne hodeløse krigen. Ingen nevner noen andre heller.

Hvordan kan alt være serbernes feil?

Det blir anslått av det internasjonale krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia at totalt 102.000 mennesker døde under krigen, av disse var 55.261 sivile.

Over 40.000 ble voldtatt og ca. 1,8 millioner mennesker flyktet fra sine hjem som følge av krigen.

En av de mest kjente hendelser fra Bosnia-krigen er Srebrenica-massakren i juli 1995 da litt under 8.000 bosnjaker ble drept av militærstyrker. Ser du regnestykket? Les punktet over en gang til...

- Hva med alle andre hendelsene?

Hvorfor skal vi KUN minnes og hedre Srebrenicas døde liv, når Jugoslavia krigen varte fra 92 til 95 og ikke kun skjedde i Srebrenica? Hvorfor snakkes det ikke om hendelsene som ble gjort mot serbere for eksempel?

Hva med hendelser utført mot og av kroatere?

Med dette vil jeg poengtere dette:

Skal vi minnes NOE som helst av Jugoslavia-krigen, så skal vi IKKE KUN minnes hendelsen i Srebrenica.

Vi skal minnes hele den forferdelige krigen. Den mest forferdelige krigen etter andre verdenskrig. En krig hvor INGEN fulgte krigens lover. En krig hvor verdens soldater, under UN, feilet å beskytte en nasjon.

Sivile mennesker fra hele Jugoslavia ble forråd av FN. Det var en katastrofe. Hvordan kan man erklære en safezone under en krig, for så å ikke beskytte livene til dem som kommer dit?

Dette må ikke og skal ikke skje igjen!

#Neverforget men ikke minst: #neveragain! Det er det vi skal lære, det er det vi skal minnes. Vi skal ikke bare minnes én av de tragiske hendelsene som skjedde i Bosnia, Serbia og Kroatia i tre hele år! Men alle!

Og kjære statsminister Erna Solberg:

Synes du at «all lifes matters»?

Hvordan kan du da, kun plukke ut og si at vi skal minnes hendelsen i Srebrenica, ut av en tre årig lang krig? Betyr ikke både bosniske, serbiske og kroatiske liv like mye for deg?

Hvordan kunne hele verden sitte og se på at kristne myrdet muslimer og ikke gjøre noen ting? Hvorfor ble ikke dette belyst, skrevet om og delt, slik som alle andre verdensnyheter?

Fordi de var muslimer? Forde at dem som begikk mordene var kristne? Fordi en del av verden trengte å pakke hendelsen inn slik at det så ut SOM OM to land myrdet HVERANDRES folk og ikke det faktum at to religiøse grupper myrdet hverandre, hvorav en prøvde å renske landet sitt?

Jo Erna, denne ene hendelsen var nok den verste hendelsen i hele Jugoslavia krigen! MEN, når du ikke tar standpunkt til hva som egentlig skjedde, så kan du ikke bare gi din medfølelse til NOEN av krigens offere, du må nesten vise din medfølelse til hele krigens offere!

Men om du kun vil støtte muslimene og mener at vi må lære fra historien og ikke la kristne drepe muslimer, så ok. Si det!

Det er så mange aspekter her.

Jeg trenger svar nå som du først snakker offentlig om dette!

Hilsen

Melina Danica,

Organisatorisk nestleder i Kristiansand Frp