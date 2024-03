I flere tiår har norske konfirmanter vært med på denne enorme dugnaden, som gjør det mulig å rykke ut i kriser. I våre menigheter, Kvås, Lyngdal, Austad og Korshamn, skal vi gjøre dette tirsdag 19. mars.

Verden slik den ser ut i dag krever mye av oss. Den krever at Kirkens Nødhjelp er til stede der nøden er størst. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon gjør det mulig. To uker før påske hvert eneste år, går rundt 40.000 bøssebærere fra dør til dør over hele landet og samler inn penger til arbeidet deres.

Takket være Kirkens Nødhjelps fasteaksjon var de i fjor til stede med nødhjelp i jordskjelvet i Syria. Det kunne de også i jordskjelvet i Afghanistan. De kunne dele ut mat og vann til flomrammede i Malawi. De kunne dele ut mat og tepper i Gaza. De har kunnet dele ut varme tepper og vann i Ukraina.

Takket være det store engasjementet til konfirmanter og menigheter, kan mennesker få et bedre liv, slik som i Libanon - et land som er sterkt preget av både krigen i Ukraina og Gaza.

I landsbyen Deir El Ghazal har Kirkens Nødhjelp bygget en vanntank på 800.000 liter. Bønder kan igjen dyrke grønnsaker og ungdommene har rent drikkevann. I hele 40 år har landsbyen i Bekaadalen vært uten vann. Nå spirer det og gror over alt.

Akkurat nå gjør menigheter over hele Norge seg klare til å gjøre en forskjell. Til å spre håp i en verden sterkt preget av nød og lidelse.

I årets fasteaksjon møter vi Rachel som bor i Bekaadalen. Hun er som ungdommer flest. Elsker å være på mobilen og være sammen med venner. Hun forteller hvordan det var å bo i landsbyen før de fikk det livgivende vannet. Hun er et godt eksempel på at det er håp i en dråpe vann, og at tilgang til vann gir store ringvirkninger. I tillegg til å holde seg frisk, kan hun drømme og være aktiv. Gjennom fasteaksjonen kan enda flere få samme muligheter som Rachel.

Støtt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2024 «Håp i en dråpe vann» ved å ta godt imot årets konfirmanter når de kommer på døra.

Ruth Miriam Foss, ungdomsprest i Lyngdal