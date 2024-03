Flertallet har fått kritikk av mindretallet for å kutte i tilbudene «aktivitetskort» og «spisevenn» for å kunne redusere eiendomsskatten.

Når vi vet at det ikke var noen kriterier for tildeling av aktivitetskortet, ble det også brukt av familier som hadde romslig økonomi. Det kunne i praksis bety at man kunne kreve inn eiendomsskatt fra familier som sliter med økonomien, for å finansiere tiltak som for eksempel gokart og kinobesøk, for familier som har solid økonomi. Det viser hvor lite treffsikkert tiltaket var. At mindretallet i tillegg tillot at man sprakk budsjettet på tiltaket med over 100 prosent, viser total manglende kontroll.

Når det kommer til «spisevenn»-tiltaket, har tidligere politikere i posisjon satt av 400.000 kroner av fellesskapets midler til dette tiltaket. I likhet med aktivitetskortet ble det delt ut basert på tillit, og alle, uavhengig av økonomi, kunne benytte seg av tilbudet om gratis måltid. Er det dette man skal bruke felleskapets midler til?

Vi har også registrert at politikere fra mindretallet, særlig fra KrF, som sier i media at de har råd til å betale eiendomsskatten. Dette grenser til en arrogant holdning og vitner om politikere som har lite kontakt med hva folk sliter med. Det er dyrtid og alle kan ikke like «enkelt» betale eiendomsskatten.

Eiendomsskatten rammer alle uavhengig av sosial status. Vi i Frp er valgt for å styre ansvarlig og bruke pengene vi får inn på en fornuftig måte. Vi arbeider for å redusere eiendomsskatten, og vi ønsker å fjerne den helt på sikt. Da kan man ikke sløse bort penger på lite treffsikre tiltak.

Toni Helvig, gruppeleder Farsund Frp

Merete Syvertsen Knutsen (Frp), utvalgsleder levekår