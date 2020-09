Lyngdal kommune og skolestruktur - Stort og flott, eller smått og godt?

Eldstemann gikk i 1.klasse. Han var 6 år. Vi spaserte i Alleen. Det var en eldre gutt vi passerte som sa «Hei!» til han. Jeg spurte hvem det var. «Åh, det var bare en i 7.klasse». Jeg ble overrasket, men jeg har etter hvert fått erfare hvordan forholdene på Årnes skole er.

Er det slik at stort og flott er bedre enn smått og godt? Hva er den optimale størrelsen for en skole? En skole i (nye) Lyngdal kommune? Hvordan vil dette spille inn på lokalforvaltningens virkemåte? Hvilke normer, mål og verdier skal vi vurdere skolene ut fra? Svaret er ikke opplagt. Prosjektgruppen har utarbeidet et forslag til innsparing/ budsjettkutt. Jeg skal innrømme at jeg ikke har finlest dokumentene, men gruppens forslag alternativ 2, som fremkommer som det som anbefales, tror jeg for de fleste synes å være det dårligste alternativet. Viser det evne til å produsere service billigst mulig, eller til (også) best kvalitet og tilbud?

Hvilke såkalte stordriftsfordeler vil Lyngdal kommune få av å legge ned Årnes skole, slik resten av skolestrukturen og bygningsmassene er i dag? Sprengt Berge barneskole, dårlige fysiske forhold og presset plass på Å barneskole kanskje. Hva tenker ansatte på Å og Berge skole om dette forslaget? Alternativ 2 vil også påvirke dem, uten tvil.

Årnes skole har et elevtall på cirka 120 elever. Kvås skole har et elevtall på cirka 55 elever. Hvor i rapporten eller totalvurderingen fremkommer det en kartlegging på at det vil lønne seg mer for Lyngdal kommune å legge ned Årnes skole fremfor eksempelvis Kvås skole? Er det store bilde skissert opp? Hvordan ser det ut om 5 år, skolens bygninger og elevtall? Utbedringer? Utbygginger? Kostnader? Overskridelser? Har vi klart å spare? Her og nå brenner det med å finne løsninger for å spare. Vi må bare se til at vi ikke sparer oss til fant.

Flytter vi bare på problemene?

Jeg opplever i dag et bredt sosialt fellesskap på Årnes. Jeg tror mange opplever identitetsbånd. Det gir seg utslag i vilje til å forsvare skolen mot skissert sammenslåing.

Er det bærekraftig, å gjøre denne ad hoc løsningen? Ad hoc er det ikke. Det har ligget i kortene at Årnes skole en dag sannsynligvis ville bli nedlagt. Likevel, uten en bedre og mer bærekraftig plan enn den som foreligger i dag (alt. 2), kan jeg ikke se at det er en god (nok) løsning. Vi ønsker en administrasjon i kommunen og politikere som viser god problemløsningsevne. Ikke noe overilt, som i etterpåklokskapens lys viser at vi skulle planlagt det hele bedre.

Vi ønsker evne til serviceproduksjon og oppgaveløsning av tilfredsstillende kvalitet. Tilfredsstillende kvalitet. Vil vi få det med det forslaget som foreligger inn forbi angitt tidsramme?

Dersom min erfaring med Årnes skole var at de ikke viste tegn på utviklingsevne, at mine barn gikk glipp av goder andre (større) skoler fikk, ville jeg ikke nølt. Dessverre for prosjektgruppen, jeg nøler ikke.

Vi vil- vi våger. Kjære politikere- våge skal man, og jeg er på mange områder stolt av kommunen, men skal man våge ut i det blinde? Ja, vi må kutte og spare penger. Men hva med å ha klare og tydelige gevinster og se langsiktig på tingene?

Det må være lov til å heie på Årnes skole. Jeg ønsker ikke et dårligere tilbud. Det skal mye til i mine øyne å stå i stil med tilbudet jeg opplever mine barn har fått og fortsatt får i dag.

Det er mye bra som kunne blitt trukket frem med Årnes skole, men skal ikke la det være fokuset. Det er ikke hvilken skole barna går på som gjelder. Det er forslaget som helhet. Det å splitte elevene på Årnes, og tyne dem inn på skoler jeg ikke tror er rustet for det.

Min opplevelse er at Årnes løfter elevene og gjør dem robuste. Og dette tilbudet ønsker jeg ikke å bytte bort mot dårligere betingelser og rammer. Ikke ta bort noe som fungerer for våre unge lovende.

Jeg sier det igjen og velger å avslutte med, stort og flott, eller smått og godt? Især om vinningen til slutt viser seg å gå opp i spinningen..



