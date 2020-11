Skatt og velferd

Jeg er pensjonist. Jeg trekkes en god del av pensjonen min i skatt. Jeg synes det er rett, for jeg er med på å betale for et godt samfunn. Et godt samfunn for alle. For kvalitet koster.

Dagens Næringsliv skreiv nylig at regjeringa vår skreddersyr skattelettelser til de rikeste. Prosentvis betaler de mye mindre enn meg. Og regjeringa vil kutte skatten deres enda mer. Ingunn Foss (H) sier i et leserbrev at dette er svært viktig. For de rikeste. Og det som er godt for de rikeste, er bra for oss. For da får vi det også så mye bedre.

- Tja, mon det?

I samme avisa ser vi at kommunen vår må kutte i skole, helse, bibliotek...

Skulle det ikke bli bedre etter mange år med skattelette?

Det er en skvær sak å gå inn for lavere standard på samfunnet vår, for de som har minst penger. Dette er politikk. Høyrepolitikk. Men ikke fortell meg at man får Mercedes-kvalitet for prisen på en gammel Lada. For kvalitet koster. Også for et samfunn.

Vennlig hilsen

Terje Briskelid, Spind