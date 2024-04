En kjenning av meg setter opp fine steinmurer. Han må bruke tid på å finne de rette steinene og riktig plassering. En kunde syntes det blei for dyrt, og spurte om ikke jobben kunne gjøres på to i stedet for ti dager? – Ikke noe problem, var svaret. Men da får du en todagers mur.

Høyre og FrP gikk til valg på å kutte kommunens utgifter. De vant valget. Helse, omsorg og skole blei kutta med 5 millioner kroner. (Lister 16.3.24). Realt nok, dette er styring av kommunen vår i en retning disse partiene ønsker.

Jeg har stor sans for politikere som holder det de lover. Sjøl om jeg er uenig. Men nå prøver Høyre og FrP å ro seg bort fra konsekvensene av det de lova – og bestemte. (Lister 16.4.24). Bruker man 5 millioner mindre på tjenester, får man mindre gjort. Uansett hvor mye man «pålegger» de kommunalt ansatte om å gi like gode tjenester framover.

Da får man en todagers mur.

Vennlig hilsen

Terje Briskelid

Spind