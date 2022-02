Dette er et minneord. Det gir uttrykk for skribentens syn og oppfatninger

Kai Olav Jåsund ble født 31. juli 1958 i Kristiansand. Han vokste opp i bydelen Tinnheia og var en godt likt gutt som fikk livslange vennskap fra sin barne- og ungdomstid.

Han flyttet som ung voksen til familiegården i Jåsund for å hjelpe til i hverdagen, og overtok etter hvert denne. Han var glad i dyr og hadde både sauer, geiter, hest og påfugl. I tillegg hadde han opp gjennom årene flere hunder. Han fikk i denne perioden også mange gode venner fra Lyngdal og Farsund.

Gården ble et populært sted for venner å besøke, og han arrangerte flere konserter med grilling og kos. Disse sammenkomstene ble etter hvert til noen små «festivaler» som fort ble så populære at han så seg nødt til å stoppe disse. Det ble rett og slett for mange folk. Han åpnet også dørene for venner som trengte et pusterom fra hverdagen, noe som egentlig definerer hans store hjerte og omsorg for andre. Han hadde i starten et noe anstrengt forhold til enkelte naboer, men også disse fikk respekt for ham etter hvert som de lærte ham å kjenne.

I tidlig alder ble han opptatt av musikk, noe som preget hele hans liv. Han har spilt i flere band, og var en dyktig tekstforfatter med skarp penn. Han hadde også mange kunstprosjekt, både performance og installasjoner, der noen bare var morsomme, mens andre var provoserende og skapte store reaksjoner. Både kunsten og tekstene han skrev var preget av kritikk av «borgerskapets moral» og makta, og var en kamp mot urettferdighet og etablerte sannheter.

Som godt voksen dro han på ferie til Kambodsja, og ble så forelsket i landet at han flyttet dit. Han var hjemme i Jåsund med jevne mellomrom, men etter hvert sjeldnere og sjeldnere. Det var også her han gikk bort 11. november 2021, etter kort tids sykdom. Etter kambodsjansk skikk ,og helt i tråd med Kai Olavs ånd, ble sted til hvile ved at asken ble spredt utover elven der han bodde.

Med sitt åpne sinn og respektfulle adferd skaffet han seg venner over hele verden. Han vil alltid bli husket som en ærlig og samvittighetsfull person med et stort hjerte. Han var rett og slett et vakkert menneske. Hvil i fred.

Tom Sverre Larsen

Harald Hempel

Ed Steijn

Sverre Messel

Bjørg Jordal