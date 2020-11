Ekspressdigitalisering av kommunens servicetorg

Plutselig, og uten at noen har fått det med seg, blir kommunens servicetorg nå ekspressdigitalisert. Det blir snart ingen flere smilende fjes å se på servicetorget, for nå skal innbyggerne møtes av digitale skjermer og knapper å trykke på i stedet. Det skal visst settes opp en glassvegg for å sperre av servicetorget. At dette nå skjer så fort kan man sette spørsmålstegn ved. Er det en konsekvens av innsparing, eller er det en fremtidsrettet investering som bare måtte gjøres akkurat nå?

I Kommunestyrets oktobermøte hadde SV en interpellasjon som handlet om digitalisering av samfunnet. Der spurte vi bl.a. om hvor det ville være hjelp å få for innbyggere som trenger en person, og ikke en maskin å forholde seg til. Vi spurte om servicekontoret ville bli sikret nok ressurser til å kunne gi innbyggerne den hjelpen de trenger, og om man ville vurdere å opprette en digital brukerkontakt og tilby opplæring. Alt dette fikk jeg positiv respons på.

Når endringene nå skjer i ekspressfart kan vi bare håpe på at folk vil få en god opplevelse og god hjelp på kommunens servicekontor. At tjenester digitaliseres, er ikke noe nytt, og ikke bare negativt, men skjer det for hardt og brutalt , kan det fort bli problemer og frustrasjon.

De mest digitalt oppegående vil kanskje klare seg greit, men hva med alle de andre? Hva med de som ser dårlig, har redusert hørsel, de som sliter med språket, rullestolbrukere, de med store fingre, de som skjelver, de nervøse, og de med digital skrekk? Hva med de som bare ikke får det til?

Blir det en Hjelp-knapp å finne, mon tro, og blir det et menneske som skal betjene den, eller bare en datamaskin?

Alt dette lurer jeg på, siden jeg som folkevalgt ikke har fått noen informasjon om det som nå foregår av omlegging ved kommunens servicekontor, kommunens ansikt utad. Mer enn noen gang frykter jeg at kommunen kan bli et ansiktsløst troll i stedet for menneskelig, nært og gjestfritt, slik vi gjerne vil ha det i vår lille kommune.

Anija M. Wormsen

Farsund SV