Flaggregler

Formannskapet fikk på bordet en sak der vi ble bedt om å svare på en høring vedrørende lov om flagging på kommunens bygg. Vi hadde 4 svar-alternativ. Rådmannen hadde foreslått det som var alternativ A:

«Kommunenes adgang til å benytte andre flagg enn det norske flagget, det samiske flagget, kommuneflagget eller fylkesflagget utvides slik at andre flagg kan brukes i forbindelse med arrangement, markering eller merkedag av allmenn interesse. Vilkåret om at arrangementet må ha tilknytning til bygget det flagges fra tas bort».

Det er vel god grunn til å tro at dette lovendringsforslaget kommer på bakgrunn av at de fleste kommuner de senere år har flagget med andre flagg enn det som er beskrevet i dagens lovverk. Man har sikkert tenkt at det er lurt å mykne opp loven i og med at «alle gjør det jo allerede». Det kan jo sikkert høres fornuftig ut. Samfunnet endrer seg og er stadig i utvikling. Men det er allikevel viktig å stoppe opp og tenke seg om før man bare hiver seg med.

Etter grundig diskusjon og mange timers grubling ble det klart for meg at denne saken er ganske innfløkt, men viktig. Og det er viktig å se helheten og å se på hva dette egentlig vil medføre. Det ville blitt lagt opp til at vi som kommunestyre måtte bestemt hvilke flagg som skulle bli godkjent for våre flaggstenger. Hvilke flagg skulle vi akseptert? Hvilke lag og foreninger er innafor og hvilke er ikke?

Jeg kan sikkert gå god for en del flagg, men det er ikke sikkert at alle andre i kommunen ville vært enige med meg. Kanskje ville du gått god for et annet flagg som jeg ikke syns hadde passet å henge opp. Det står spesifikt i alternativ A at flaggene skal være av allmenn interesse. Hvem er jeg til å bedømme hvilke flagg som er av allmenn interesse? Vil mine meninger om det være noe som alle er enige i. Det er heller tvilsomt. Hvor skal vi sette grensen?

Skal vi bestemme dette vil det absolutt være en innskrenking av ytringsfriheten. Det vil jeg ikke være med på. Jeg setter ytringsfriheten høyt. Det ville helt sikkert for noen føltes diskriminerende om de ikke fikk lov å heise sitt flagg mens andre fikk lov. Vi setter likestilling, mangfold og inkludering veldig høyt i dette landet. Med kommunale regler for hvem som får flagge risikerer vi ekskludering, mindre mangfold og mindre likestilling. Det norske og samiske flagget samt fylkesflagg og kommuneflagg er alle av allmenn interesse, uten diskusjon. Det er noe vi alle har felles. Det er en del av vår identitet og kultur. Jeg vet at mange setter det norske flagget høyt. Med sin historikk er det et viktig symbol for oss nordmenn.

Noen vil gjøre dette til en debatt der alt blir gjort svart/ hvitt og hele debatten dreier seg om man er for eller imot å heise regnbueflagget. Jeg personlig har ikke noe imot regnbueflagget. Men saken er så utrolig mye større enn dette. Dagens lov åpner opp for å bruke «frittstående kommunale flaggstenger på torg, bruer, plasser eller lignende i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse». Heis flagg på torvet når det er Kaperdager, MOT-arrangement, Maraton eller andre arrangement eller markeringer. Men la de kommunale flaggstengene være litt spesielle og forbeholdt noe alle kan stå sammen om!

Dette er min forklaring på hvorfor jeg gikk for å anbefale departementet om å beholde dagens lovverk. Noe 6 av 7 representanter støttet i formannskapet.

Jostein Alvestad Kydland og Annbjørg Nystøl Knudsen,

formannskapsmedlemmer for KrF skrevet med støtte fra kommunestyregruppa til Farsund KrF