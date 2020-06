Opplev Sørlandet

Det blir en annerledes sommerferie for mange. Men det betyr ikke at den trenger å bli noe kjedeligere enn andre år. Tvert imot! Jeg håper og tror denne sommeren kan gi oss mersmak på norgesferie, og alt det fantastiske vår og andre landsdeler har å tilby.

Jeg ser frem til å feriere på Sørlandet. Opplevelsene står i kø.

Fra nydelige strender langs kysten til luftig høyfjell i innlandet.

Alle kommunene på Sørlandet har spennende aktiviteter og severdigheter, flotte restauranter og gode overnattingssteder. Mer enn nok til å fylle hele sommerferien og mer til!

Vi er en attraktiv landsdel for mange utlendinger, men i år kommer det ikke mange.

Da må vi som bor her gjøre alt vi kan for at reiselivsbedriftene kan få mest mulig inntekter denne sommer.

Næringens bidrag til arbeidsplasser og verdiskaping er utrolig viktig for Sørlandet, og dersom vi ønsker at disse bedriftene og opplevelsene de tilbyr skal være der for oss i fremtiden, må vi bruke dem nå.

Ingunn Foss,

stortingsrepresentant fra Agder,

Høyre