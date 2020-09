Bokstavtro dogmatisme!

T. A. Undheims innlegg 27/8 føyer seg inn i rekken av slike det går 13 på dusinet av med variasjoner over samme tema. Jeg synes det er interessant å følge med på ytringer fra likesinnede i nettmiljøer og andre steder de finner hverandre og hjertens enige nikker og samrører uten motforestillinger eller kritiske innspill. Men som så ofte møter de seg selv hele tiden i svingdøren, så hva med å spinne litt videre på denne besettelsen rundt opportune Bibelsteder og –sitater (skrevet av mennesker). Det ble henvist til: «Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå». OK, greit, men da må man være konsekvent, fullt og helt, og ikke stykkevis og delt. Da må vi tilbakeføre ALLE antikvariske lover, normer, holdninger, kunnskap og innsikt fra Bibelen eller annet i Norges lover og så se hvilket redselsregime vi ville endt opp med. Jeg ønsker lykke til med oppgaven - og må gud forby at det blir en realitet!

Alt rundt kjønn, samliv, seksualitet etc. viser seg å være et «problem» i så å si alle religioner og kulturer av diverse årsaker. Mye er pga. det universelle og urmenneskelige i oss med kontrollbehov, sjalusi, misunnelse og å hindre de «andre» som ikke er som oss å leve og være slik de selv er, fordi de ikke går innunder floskelen «folk flest» (eller flertallets diktatur). Mange er nesten besatt av synd og skam, og ironisk nok blir de som betegner seg som de mest ihuga forsvarere av «samfunnsmoralen» stadig vekk tatt med bukser og skjørt nede, hvor snever moral utad og det som fordømmes ofte utøves med svært utvidet dobbeltmoral på sidelinjen. Liv og lære?

Vi ser i dag over hele verden en utvikling jeg ikke trodde var mulig i 2020, der vitenskapelige fakta, kunnskap og refleksjon må vike for ignoranse og totalt idioti. Confirmation bias (bekreftelsestendens) er en interessant ting, hvor vi søker mot det vi selv har definert som rett og riktig, menger oss kun med de som er enige med oss selv, avskriver alt annet som humbug og fake news, og leser kun skrifter og påstander vi liker og som bekrefter egne synspunkt med argumentasjon lik Erasmus Montanus på et Trump-rally. Under slike forhold fisker selvsagt mange i rørt vann, og vi ser økende angrep på alt og alle som ikke passer inn i en snever definert virkelighetsoppfatning av univers og biologisk liv. Det blir som å snakke til steiner, der standpunkt er inntatt på forhånd og tviholdes på til døden. Greit at kart (eks. Bibel, Koran, kommunistisk manifest, Mein Kampf etc.) og terreng (univers, liv, psyke) ikke stemmer overens, men for disse er det terrenget som skal justeres og ikke omvendt. Men…var det ikke så at det kun var de dumme og de døde som ikke skiftet mening?

Vår kjære Edvin Vik hadde et innlegg for et par måneder siden, der han beskyldte kirken for å være dominert av politiske aktivister. Han ønsket den tilbake slik den var for 50 år siden (interessant at erklærte ateister engasjerer seg i kirkens ve og vel). Hvordan var det for 50, 100, 500 år siden da? Et hierarkisk system av museumsbestyreri og ritualforvaltning med lydige og underdanige kirkegjengere i harmonisk enighet som voktet på hverandre så ingen trådte utenom folden og ingen kritisk dialog? Jeg må også spørre: Var ikke Paulus, Franciscus, Luther mmfl. politiske aktivister? Hvor ville kirken og kristendommen vært i dag uten alle disse? Gud bedre for en innsikt!

Til alle tider har det vært kjempet mot urett og for rettferdighet i tilværelsen mot makten av selvdefinerte opphøyde utvalgte forvaltere av det eneste rette, det være seg slaver, okkuperte, svarte, kvinner, fattige og mange andre og under forskjellige religiøse og politiske forhold – kirke/kristendom intet unntak. Det er og forblir en evig kamp, der diametralt motsatte antagonister opportunt finner sammen om de har et felles mål for å hindre noens eksistens eller handlinger de ikke tolererer. Målet helliger midlet, men blind underdanighet, frykt og ignoranse er fremdeles et stort hinder for utvikling og sameksistens.

Larry Skaar