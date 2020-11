NEI til nedleggelse av medier- og kommunikasjonslinjen i Lister!

I disse dager diskuteres det om hvorvidt Agder fylkeskommune skal legge ned medier- og kommunikasjonslinjen på Lister videregående skole i Flekkefjord. Dette er den siste kreative linjen vi har i Lister, og den er kjempeviktig for samfunnet vårt.

Men hva er egentlig medier og kommunikasjon?

Tenk deg en hverdag som dette:

- En matbutikk med produkter uten tekst, farge, bilde, ingenting som forteller deg hva varen inneholder.

- Flyplass uten skilting til gate, terminal, toalett, heis, trapp, osv.

- Ingen aviser. Ikke på papir eller web.

- Ingen norske filmer og serier, som for eksempel Skam, Kampen om Tungtvannet, Valkyrien, Heimebane, Hvite gutter, Parterapi, Bloggerne, Frikjent, 71 grader nord, Farmen, Senkveld, Kongens nei, osv.

- IKEA-kjøkken uten bruksanvisning.

- Ingen Vipps-app, Mobilbank, Storytel, AKT-billett, Spotify, osv.

- Ingen podcast om politikk, mote, sex, historiske hendelser, kjendissladder, Trump, humor, kjærlighet, hat, liv eller død.

- Ingen nettsider.

- En nyhetssending uten grafikk. Ingen intro, navn, sted eller informasjon om hva sendingen handler om.

- Faktisk, ingen nyhetssending i det hele tatt.

Medie og kommunikasjon er:

App-utviklere. Grafisk designere. Illustratører. Webdesignere. Manusforfattere. Animatører. Journalister. Universal utforming. SoMe-eksperter. Annonsekonsulenter. Typografer. Redaktører. Skuespillere. Kameramenn. Markedsføring. Lydmenn. Klippere. Innholdsmarkedsføring. Trykkere. Regissører med mer.

Denne linja er ikke bare viktig for lærerne, elevene eller skolen! Det er viktig for samfunnet vårt å inspirere og utdanne elever til å velge et kreativt yrke som kan bidra til endring! Gjøre livene våre enklere og ting mer effektivt med smartere løsninger! Eller å gi oss en følelse. En følelse av forståelse, innsikt, glede, sinne, inspirasjon, engasjement, forbannelse, lykke, hat eller kjærlighet.

For meg har medier og kommunikasjon betydd ufattelig mye. Uten det hadde jeg ikke forelsket meg i grafisk design som jeg jobber med i dag i en lokalavis på Vestlandet. Hver eneste dag bruker jeg kunnskap jeg fikk på MK-linja. Til og med det som er utenfor mitt fagfelt, for eksempel animasjon, filmredigering og historiefortelling. Det må også nevnes at ved å velge denne linjen er man ikke bundet til et yrke innen mediefag. Man får generell studiekompetanse og kan med dette utdanne seg videre innen de fleste yrkesgrupper. Med dette i bakhodet kan jeg trygt si at å velge denne linjen på ingen måte vil sette en stopper for elevene i fremtidige yrkesvalg.

Å legge ned linja ville vært utrolig trist og et stort nederlag for Lister-regionen. Det er ikke gitt at alle er klare for å flytte fra foreldrene sine i en alder av 15-16 år, for å gå medier- og kommunikasjon i for eksempel Kristiansand. Det er heller ikke i regionens interesse at elever skal flytte ut av kommunene i Lister.

Medier- og kommunikasjonslinjen er for de nysgjerrige, åpne og kreative ungdommene som har lyst til å skape sammen og for andre! ️ De som vil engasjere og gjøre en endring.

Jeg heier på alle lærerne og elevene som står på hver dag og brenner for linja!

Da jeg studerte grafisk design i Oslo i 2013, var det en lærer som sa: «Kreativitet er den nye olja».

Jeg tror det ligger noe i det.

- Kristina Sofie Kvåle, medier- og kommunikasjonselev 2008-2011.