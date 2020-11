Arbeiderpartiet utarmer Lister til fordel for kunstsilo

I Lister24 så kan man lese kronikk som er ført i pennen av Gro Bråthen og Kai Steffen Østensen fra Agder Arbeiderparti. De fremstår visstnok som bekymret fordi fylkeskommunen får mindre overføringer enn planlagt.

Mange kommuner og fylkeskommuner har anstrengte økonomiske rammer, det hadde de under Arbeiderpartiet, og det har de under Høyre, KrF og Venstre. Vi som er kommune og fylkespolitikere i Agder, må nødt å forholde oss til de overføringene vi får. Det er nok midler til å prioritere lovpålagte oppgaver, men takket være Arbeiderpartiet så har fylkene overtatt en veistandard som ligner et utarmet og fattig u-land. Det krever enorme ressurser å prioritere veiutbygging og forhindre voksende etterslep med nye midler hvert år. Men det klarer fylkeskommunen og dagens politiske flertall. Arbeiderpartiet har som alle vet, vært det partiet som har styrt store deler av Norge siden 1945. Vi vet alle tilstanden E39 fra Kristiansand til Stavanger hadde frem til før Frp i regjering i 2013. Vi opprettet selskapet Nye Veier AS og satte i gang byggingen av ny vei. Så sier ofte Arbeiderpartiet til oss at vi ikke kan skylde på dem, jo det kan vi sier jeg. Dere har styrt stort sett hele tiden siden 1945, utenom noen få perioder. Dere leverte ikke da, dere bygget nesten ikke vei. Man må lære av historien for å ikke gjenta de samme feilene, jeg tror ikke dere har dere lært av historien og deres manglende vilje til å ruste opp vår felles infrastruktur.

Nå er fylkestingsgruppen til Arbeiderpartiet bekymret for skolene i utkantene av Agder. Men det er krokodilletårer, Agder Arbeiderparti har stemt for kunstsilo i Kristiansand. Kunstsilo har frem til nå kostet om lag 620 millioner. Fylket betaler deler av dette, og takket være Agder Arbeiderparti så blir vi trolig heftet med driftskostnader i all evighet, hvis ikke FrP får flertall for å avslutte og terminere avtalen med Sørlandets Kunstmuseum og deres uansvarlige kunstsiloprosjekt.

Det nytter ikke lengre Arbeiderpartiet! Dere kan ikke dra på befaring ved skolene våre i Lister og late som dere er bekymret, når alle vet at dere stemmer for Kunstsilo i Kristiansand sentrum. Innbyggerne i Flekkefjord og Kvinesdal er bekymret for sine skoler, og det med rette. Det blir raslet med sablene fra fylkesadministrasjonen årlig angående våre skoler i Lister. Frp vil være og har alltid vært kompromissløse tilhengere av å oppgradere og bevare skolene våre i vestre del av Agder, det skal vi fortsette å være.

Vi håper at Arbeiderpartiet slutter å late som de er bekymret for skolene våre, når alle vet at de heller prioriterer kunstsilo i Kristiansand sentrum. Frp vil aldri under noen omstendighet prioritere kunstsilo i Kristiansand fremfor våre skoler. Aldri! Vi vet at en uansvarlig prioritering av kulturtilbudet i Kristiansand har enorme konsekvenser. Arbeiderpartiet burde vite bedre enn å klage på økonomien, når vi alle vet hva de prioriterer. Lykke til med kunstsiloprosjektet deres Arbeiderpartiet, snart avslører alle deres krokodilletårer. Trist for elever i vestre del av Agder at dere holder på slik. Men vi skal ta ansvar, når dere svikter. Vi foreslår at dere inviterer kommunepolitikerne deres i Flekkefjord, Farsund og Kvinesdal Arbeiderparti på en befaring når kunstsiloprosjektet deres står ferdig i 2022, så kan dere fortelle hvorfor finkultur i Kristiansand er noe dere prioriterer fremfor skole i Lister.

Steinar Bergstøl Andersen,

Fylkestingsrepresentant

Agder Frp