Nå må barn, unge og lærere prioriteres

Dette er en hyllest til elever, lærere og skoleledere i hele landet. Med økende koronasmitte står dere i en krevende hverdag. Vi har et felles mål: Barn og unge skal rammes minst mulig. Derfor økes nå kommunebudsjettene kraftig.

Skolens viktigste samfunnsoppdrag er å gi alle elever like muligheter uansett hvor i landet vi bor. Med økende smitte er det en krevende jobb for skoler og barnehager: Organisering, kohorter, smittevernrutiner, vikarer og ekstra renhold er blant utfordringene vi står midt oppe i. Vi ser at elever, lærere, barnehagelærere og skoleledere over hele landet nå gjør sitt aller beste.

Tiltakene i barnehage og skole koster penger. Det er grunnen til at regjeringen, Stortinget og Venstre bevilger ekstra penger til kommunene. Sårbare grupper som barn og unge skal ikke lide av tiltakene som settes inn mot pandemien. Regjeringen har foreslått 7,3 milliarder kroner ekstra til kommunene neste år. Gjennom hele koronakrisen har regjeringen vært tydelige på at de skal stille opp for kommunene. Det har de gjort gjennom flere tiltakspakker. Kommunesektoren har så langt fått mer enn 20 milliarder kroner i ekstra overføringer og økonomiske tiltak.

Styrkingen har et viktig mål: Norske barnehager og skoler i kommuner og fylker trenger mer penger for å løse utfordringene.

En ny rapport advarer regjeringens ekspertutvalg om konsekvensene ved strengere tiltak på skolene. «For at tilbudene til barn og unge skal kunne opprettholdes på et så normalt nivå som mulig, må resten av samfunnet tåle strengere smitteverntiltak. Målet er å holde smitten så mye nede i samfunnet generelt at vi kan skjerme barn og unge», skriver utvalget i rapporten.

Dette er en tydelig anbefaling om at det skal være en høy terskel for å stenge ned eller stramme inn på tiltaksnivåene i norske barnehager og skoler.

Utdanningsforbundet har meldt at kun 8 av 100 rektorer og skoleledere oppgir at deres skole har fått kompensert merutgifter til vikarer, gruppeinndeling, økt sykefravær og bedre rengjøring. Mange kommuner har kuttet i budsjettene til skoler og barnehager for å få budsjettene til å gå opp.

Ekstrabevilgningene til kommuner og fylkeskommuner er et svar på de behovene barnehager og skoler har i hele Norge. Vi ser innsatsen som legges ned hver eneste dag. Nå må også lokalpolitikerne sørge for at pengene når helt fram til skolene og barnehagene.

Inger Arctander,

kommunestyrerepresentant Farsund Venstre

Anita Vestøl,

leder Farsund Venstre

Guri Melby,

kunnskapsminister og partileder i Venstre