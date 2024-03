1 av 3 ringer ikke nødtelefonen med en gang alvorlig skade eller sykdom inntreffer. Mange vil først sjekke puls eller legge personen i stabilt sideleie. Det er vel og bra, men ikke det første du skal gjøre. Ring alltid 113 først. Last også ned appen «hjelp 113» på telefonen. Her kan du fort komme i kontakt med fagkompetanse som kan gi råd og veiledning, ja til og med koble til videosamtale i en vanskelig situasjon.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse gjennomfører Akuttaksjonen fram mot påske, som et bidrag til den nasjonale dugnaden «Sammen redder vi liv». Målet med aksjonen er å gjøre befolkningen bevisst på viktigheten av å varsle riktig og i tide. Når flest mulig vet hva vi må gjøre i en akutt situasjon, blir det tryggere for oss alle. Husk at ingen redder liv alene. Av og til må du ta det første steget.

Takk til deg som ringer 113 når det er livsviktig. Takk til deg som støtter Stiftelsen Norsk Luftambulanses arbeid for å finne morgendagens løsninger for bedre og raskere hjelp når det virkelig gjelder. Og takk til deg som går på jobb i rednings- og helsetjenestene hver dag for å redde liv. Dere utgjør en forskjell!

Du skal alltid ringe 113 ved:

Bevisstløshet

Sterke brystsmerter

Store pustevansker

Plutselig problem med å prate, smile eller løfte

Alvorlig skade, store blødninger eller voldsomme akutte smerter

Er du i tvil om liv og helse er i fare: Ikke vent og se – ring 113.

Jan Harald Kjærre, regionrådsmedlem Stiftelsen Norsk Luftambulanse, region Sør