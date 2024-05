Å bo på et flyktningmottak er krevende på mange vis. Mange har måtte reise i hui og hast fra alt de hadde, mens noen har hatt bedre tid til å planlegge en reise mot en tryggere havn. Menneskene her på mottaket er like forskjellige som alle de andre du ser rundt deg. De er like snille, eller krevende, som de naboene du allerede har rundt deg.

Det er nå halvannet år siden HERO åpnet mottaket her på Lista gamle militær leir. I løpet av denne tiden er det nesten 3.000 mennesker som har kommet og reist videre til bosetting i en eller annen kommune i Norges vidstrakte land. Noen blir bosatt raskt, mens mange gjerne blir ventende i lang tid. For disse kan ventetiden gjerne bli lang og uviss. Hverdagene kan fort fortone seg monotont, den ventetida.

Mange har en formening om hva det innebærer å ha vært så heldige å få komme til Norge. Det er helt riktig. Sammenlignet med hva som møter dem i andre land, er de heldige. Og det vet de alle. Og de er alle supertakknemlige!

Som for oss alle den siste tiden, merker vi godt dyrtiden. Hvilket også gjelder de som bor her på mottaket. Som enslig på mottaket så får de ca kr 4.200,- i måneden. Dette skal dekke bl.a. mat, klær, hygieneartikler, tannlege, medisiner, bussreiser, fritidsaktiviteter mv. Det er ikke særlig romslig. Og er du en familie, er det mindre pr. påfølgende person. Har du i tillegg fått avslag eller har annen status enn «normal», får du ytterlige ca kr 1.000,- mindre. Dette er hva de har å klare seg på i hverdagen. Dette ligger åpent på udi.no.

Så til dere usynlige bønder og fiskere, hvilket gjør hverdagen noe enklere. Dere gir rom for at våre beboere får tilgang til gode, lokale land/fiskebruksprodukter, til fornuftige priser. Dette bidrar til at mange får mulighet til å ha et godt og sunt kosthold, fremfor enkel hurtigmat. Tusen takk!

16. mai hadde vi en liten feiring av nasjonaldagen. Presten i Vanse kirke, Lloyd Tryland, innledet med en fin tale og historiefortelling fra området. Det ble avsluttet med alle 8 versene av nasjonalsangen. Mange måtte tørke noen tårer underveis. Hvoretter vi hadde ordnet forskjellige 17. mai-leker som sekkeløp mv. Samt grilling og is til de små.

Så ville jeg også rette en stor takk til russen for at de tok turen innom. De bydde på!

Og der hvor russ og barn er samlet - blir det vannkrig! De barnlige gledene rører også de voksne. Undertegnede fikk også sin «dåp».

Gleden dere fikk frem i de små barneøynene er ubeskrivelig. Takknemmeligheten fra deres foreldre likeså.

Rausheten dere utviste var ubeskrivelig – ta det med dere videre i livet!

På vegne av alle ansatte;

Kenneth Nørve,

fungerende mottaksleder ,Lista mottakssenter