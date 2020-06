Har kommunen ikke råd eller?

Før pinse ble søppeldunken som sto på parkeringsplassen ved Lomsesanden fjernet.

Er det meningen at vi turgåere med og uten hund nå skal bruke søppeldunken borte ved toalettanlegget?

Bord og benker er også flyttet dit. Er det der vi skal spise nista vår mens andre gjør sitt fornødne vegg i vegg?

Det burde vel gå an å finne et bedre sted å plassere spiseplassen. Og på nærmeste parkeringsplass ved Husebysanden står det to søppeldunker. Kan ikke den ene flyttes til Lomsesanden parkeringsplass?

Hilsen

Reidun Mrkor