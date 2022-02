Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Pandemi og nedstenging av skole og fritidstilbud har hatt store konsekvenser for barn og ungdom i kommunen. Det rapporteres om økt uro i deler av ungdomsmiljøene og økt etterspørsel etter helsesykepleier og tilbud knyttet til psykisk helse.

Farsund Venstre mener at kommunen må få på plass en exit-pandemi strategi for å styrke det psykososiale miljøet til barn og ungdom i kommunen. Universelle møtesteder slik som i skolene, bibliotek, fritidsklubber bør inkluderes. Det må tilrettelegges for arrangementer, og lages «skolepakker» som gir barn og unge mulighet til å snakke om de utfordringer pandemien har bragt med seg.

Dette må skje snarest for å forhindre langsiktige traumer og ivareta barnas helse.

Hanne Haaland,

styret i Farsund Venstre