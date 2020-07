Abid Raja nekter voksne å spille fotball uten grunn

Pandemien har gjort at nordmenn i alle aldre har begrenset sitt daglige liv. Heldigvis begynner samfunnet å åpne opp. Men det er noe ulogisk i måten dette gjøres på, for samtidig som regjeringen har tillatt folk å drikke øl på byen til klokka 3, reise med danskebåten, og dra på ferie til nesten hele i Europa er det ikke lov for voksne å spille fotball på fritiden. Nå må regjeringen snu og gi vanlige folk mulighet til å spille fotball.

Allerede 13. mai kom det frem i et notat fra Folkehelsedirektoratet at: «Idrett eller aktivitet hvor det er mulig å holde minst en meters avstand i den største delen av tiden eller hvor man kan tilpasse aktiviteten slik at man oppfyller dette, vurderes som lav risiko og bør kunne åpnes for. For eksempel fotball hvor man har nær kontakt under 1 meter i veldig korte tidsrom utgjør liten risiko»[1].

Siden dette har fotballministeren gang på gang gjort flauser som provoserer mange fotballfans. Sist var forsøket på å komme i kontakt med NFF på Twitter for en samtale. Etter kort tid etter han hadde avtalt et møte rykket han ut sammen med helseministeren og sier det blir ingen endringer før 1. september.

Så langt har regjeringens håndtering av breddeidretten vist liten respekt for den store frivillige innsatsen som har blir lagt ned i breddeidretten. Når vanlige folk opplever at de kan drikke øl, reise på ferie og dra på fulle strender virker det meningsløst at regjeringen fortsatt nekter folk å spille en idrett som ifølge FHI «utgjør en liten risiko».

Idrettslagene i Norge utgjør en veldig viktig del av frivilligheten rundt i kommunene, og betyr mye for folkehelsa til den enkelte. Et helt år uten treninger og kamper vil gjøre at mange vil falle av. Det er alvorlig i seg selv, og enda verre at regjeringen har stoppet alle muligheter til å møtes på sunne og fornuftige måter som kan gi gode opplevelser i en tid hvor mange synes livet er vanskelig.

Det er greit at regjeringen ikke liker breddefotball, men det gjør alle andre. Nå må regjeringen ta til fornuft. La folk spille fotball.

Åsmund Aukrust

Stortingsrepresentant

Ap