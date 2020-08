Pålagt koronatest ved ankomst til Norge

Vi ser at det fortsatt er strenge restriksjoner på kulturarrangement, det er ikke åpnet opp for mer enn 200 publikummere. Det vil gi mindre lønnsomhet for forestillinger eller andre kultur- og idrettsarrangement. Så ser vi breddeidretten at det ikke åpnes opp for utøvere som er fra 19 år og eldre.

Vi har allerede store utfordringer innen både breddeidrett, men også innen kulturlivet. Mange klubber og utøvere sliter med motivasjonen, og mange lag i breddeidretten vil kanskje ikke være i stand til å stille lag når sesongen igjen kan starte.

Jeg er bekymret for kultur og idrettslivet i Agder og har allerede meddelt mine synspunkt til Frp på Stortinget. Vi er allerede en landsdel som har utfordringer med utenforskap. Ved å ha strenge restriksjoner på idrett og kulturlivet så vil flere falle utenfor organisert aktivitet og samfunnsdeltagelse.

Vi ser at i lokalsamfunn der mange er inaktive i kultur eller idrettsliv, så er også andelen utenfor arbeidslivet høyere. Derfor håper jeg at regjeringen innser at restriksjonene de påfører samfunnet, også har konsekvenser for utenforskap og folkehelse.

Jeg mener at vi må ha en raskere men fortsatt kontrollert åpning på koronarestriksjonene i Norge, men heller ha obligatorisk sjekk av samtlige som kommer inn til landet. Dette tiltaket er også noe Frp vil foreslå i Stortinget. Det er satt opp grensekontroll på flyplasser i Norge for ankomst, men dette er foreløpig frivillig. Dette er uforsvarlig. Vi må sette inn tiltak der vi vet de fungerer. Så må vi heller åpne opp og lette restriksjoner på aktiviteter innad i landet. Vi trenger å få fart på økonomien, samfunnet og idretten igjen.

Steinar Bergstøl Andersen,

Fremskrittspartiet,

leder av hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet,

Agder fylkeskommune