Om Telenors reklame

Lister24s artikkel om tidligere Flekkefjord-ordfører Sigmund Kroslids misnøye med Telenor, var basert på en artikkel i Fædrelandsvennen om saken. Deres sak var igjen basert på et åpent brev Kroslid hadde sendt til Telenor via avisen. Hele tilsvaret fra Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen til Kroslid publiseres her i sin helhet.

Red.

Jeg viser til åpent brev fra tidligere Flekkefjord-ordfører Sigmund Kroslid. Som dekningsdirektør i Telenor smerter det meg å høre om Kroslids dekningsopplevelser, men jeg vi jeg gjerne si til han at alle våre kunder er viktige for oss, enten de bor i bygd eller by, og at mobildekningen i Norge og Agder er noe vi jobber kontinuerlig med å opprettholde og styrke.

Når det gjelder utbygging av mobildekning i Agder så har vi hatt et godt samarbeid med Det digitale Agder (DDA) og kommuner i Agder de siste 8 årene. Vi gjennomførte en større mobilutbygging i Agder fra 2012-2018 der vi bygde vi over 160 mobilbasestasjoner, til en estimert kostnad på ca. kr. 250 millioner hvor DDA bidro med kr. 45 millioner i anleggsbidrag.

Men selv med et godt samarbeid over flere år mellom Telenor og DDA/kommuner i Agder så gjenstår det fortsatt områder i Agder som ikke har god mobildekning, slik Kroslid også påpeker i sitt brev, og særlig langs deler av fylkesvei 465.

Dette med dekning langs denne veistrekningen var også tema i et møte Telenor hadde med ordførerne i Farsund kommune og Kvinesdal kommune i mai i år, og det er nå avtalt at vi skal fokusere på et samarbeid om utbedring av mobildekning på deler av fv 465 forbi Ulland/ kommunegrensen Farsund kommune og Kvinesdal kommune.

Det ble videre avtalt oppfølging etter sommerferien for en gjennomgang av dekning i hele Farsund kommune. Vi kommer samtidig også til å kontakte Flekkefjord kommune for å høre mer om deres opplevelser.

Nordmenn ønsker mobildekning der de bor og ferdes, men siden vi bor i et langstrakt land med stedvis spredt bosetting er det ikke alltid regningssvarende for Telenor å ta kostnadene med utbyggingene alene. Løsningen her har vært spleiselag med kommuner, fylkeskommuner og lokale kraftverk og siden 2008 har Telenor inngått over 380 slike samarbeidsavtaler i alle landets fylker, unntatt Oslo.

Kvinesdal kommune har signert tre samarbeidsprosjekter med Telenor i år, og avtalene gjør det realistisk å få til mobildekning i områder om ellers ikke ville ha fått dekning.

Telenor er også positive til å vurdere nye samarbeidsprosjekter med DDA og kommunene i Agder, og for å kunne komme i gang med et samarbeid trenger Telenor tilbakemelding fra disse om områdene der de ønsker dekning. Da kan Telenor utarbeide løsningsforslag og presentere dette til DDA/kommunen

Vi tar med oss brevet og informasjonen om mangelfull dekning videre i oppfølging med kommunene for å komme videre i dette viktige arbeidet, og beklager samtidig at Kroslid har fått mangelfull informasjon om dekning i sin kontakt med oss.

Med vennlig hilsen

Bjørn Amundsen,

Dekningsdirektør, Telenor