Som initiativtaker til to møter angående Flekkefjord sykehus er vi ikke lengre i tvil om at styret i Sørlandet sykehus den 13. desember av tre grunner må utsette saken som gjelder stenging av akuttkirugi og traume ved Flekkefjord sykehus.

Først hadde utvalg for helse, kultur og oppvekst møte med sykehusledelsen, og deretter hadde vi et møte der Lister Næringsforening, lokale næringslivsledere og Aksjonsgruppa for Flekkefjord sykehus fikk uttrykke sitt syn på saken.

1. Vi mener at det ikke er gjort en grundig nok rekrutteringsprosess i en skala man må forvente i forhold til utfordringenes størrelse. "Nordsjøturnus" må ikke være uprøvd og heller ikke rekrutteringsbyrå og ytterligere forsøk på nettverkssamarbeid med sykehus utenfor vår egen helseregion. En ny rekrutteringsstrategi må på plass og stillinger må tilrettelegges bedre slik at de blir attraktive å søke på. Det bør etterlyses en plan for gjennomføring av en slik grundig rekrutteringsprosess.

2. Før jul legger regjeringen frem nasjonal helse- og samhandlingsplan, med endringer som utløser konsekvenser for helseforetakene. Her må en se hvilke endringer som kommer.

3. Som alle nå vet så har vi et Stortingsvedtak fra 2017. Vedtak som endrer virksomhetens karakter må iht. helseforetaksloven legges frem for departementet. Endre fra akuttkirugi og traume til elektiv (planlagt) kirurgi vil utgjøre en slik endring og gå på tvers av Stortingets vedtak.

Utvalg for helse, kultur og oppvekst i Flekkefjord:

Glenn Tønnessen, utvalgsleder