Israels kamp er din og min kamp for frihet!

Israel er mer omstridt enn noen gang. Man ser at antisemittismen øker sterkt og presset mot Israel og jødene er stort. Mange artister og aktivister viser sin støtte til palestinerne og i sin retorikk bruker de ofte ladede og usanne begreper (folkemord, apartheid m.fl.) som jeg ikke skal komme nærmere inn på her.

Eden Golans Eurovisjonsdeltakelse har vist stor støtte til Israel. Der mange fagjuryer ga Israel få poeng, svarte den vanlige mann i gata med sterke tall for Israel. Dette viser at det ikke alltid er de som roper høyest som har rett.

Det er veldig forståelig at man reagerer på de menneskelige lidelsene som foregår på Gaza, hvem gjør ikke det? La bare ikke det blinde deg - Israel er i krig med Hamas – ikke med palestinere.

Leserskribenten: Gaute Grimsby. Foto: Olav Hoel

Hvem er Hamas? Hamas er ikke det palestinske folkets frigjøringsorganisasjon, det er en islamsk terrororganisasjon som er i nær slekt med ekstreme IS og Muslimsk brorskap. Hamas sitt charter – et forferdelig dokument – handler ikke om en palestinsk stat – det handler om at hele Israel skal utslettes og at det skal opprettes en muslimsk stat med blant annet følgende ideologi: Jihad er vår vei og død for Allah er vårt høyeste ønske.

Hatet kommer fra ideologien deres der jødene får skylden for alt som er galt i verden. Israel overlot Gaza til palestinske selvstyremyndigheter (PA) i 2005. Hamas kom i konflikt med PA og i 2007 brøt det ut en blodig borgerkrig der Hamas tok makta fra Fatah (PA) og drepte sine politiske (og andre) motstandere. Gaza styres nå med jernhånd av en terroristorganisasjon. Man kan spørre seg om hva som er etterrettelig av det som kommer fra Gaza der UNRWA er infiltrert av – og bundet til - Hamas.

Gaza er et flott landområde langs middelhavskysten med grense til Egypt. Mange hevder at Israel holder Gaza i et jerngrep, men glemmer at Gaza også har grense mot Egypt. Det vil si at Egypt og Israel må være enige om det som skjer ved grensen, og Egypt er også interessert i å bekjempe radikal islam. Man påstår at Israel har okkupert Gaza, men Sharon trakk Israel ut av Gaza i 2005 i et forsøk på å gi land for fred. Man fikk ikke fred, men borgerkrig og et Hamastan – en terrorenklave der det har blitt skutt tusenvis av raketter mot Israel. Hvem kan leve med å holde seg 45 sekunder unna tilfluktsrommet? De ønsker nok ikke å eksperimentere med en slik løsning en gang til, spesielt ikke på Vestbredden som er militært strategisk. Israel foretok en blokade av Gaza i 2007 i samarbeid med Egypt og deler av verdenssamfunnet for at terroristene ikke skulle få tak i våpen. De har bare delvis lykkes med det.

Støtt Israel fordi du vil vise solidaritet med verdenshistoriens mest forfulgte folk. Det evige hatet er et mysterium der man opp gjennom historien har forsøkt å utrydde hele det jødiske folket – i alle land – med helt ulike argumenter. Jødene rømte fra usikre omgivelser i alle verdens land til et trygt Israel. 7. oktober er et stort traume for israelerne. Det er ikke drept flere jøder på en dag siden Auschwitz, og angrepet rokket med tryggheten de følte i sitt eget land. I 1947 kom FN med et delingsforslag. Jødene var ikke fornøyd, men godtok forslaget fordi de ønsket sitt eget land der de kunne leve i fred – være hjemme.

Støtt Israel fordi det er et moderne demokrati med fri presse og frie valg der minoriteter har sine rettigheter. Politikere og soldater som begår straffbare handlinger blir straffeforfulgt, og folk får lov til å demonstrere fritt. Hvilke arabiske land er demokratiske? De fleste arabiske land er nå jødefrie.

Støtt Israels kamp mot terror og islamsk terrorisme. Hamas som truer Israel, truer også oss og de kommer stadig nærmere. De siste årene har vi sett terrorangrep der biler har kjørt inn i tilfeldige folkemengder rundt om i verden for å drepe flest mulig. I Nice 2016 ble 80 mennesker drept da en lastebil kjørte inn i en menneskemengde på nasjonaldagen. Vi må støtte Israel som bærer den største belastningen i kampen mot denne type terrorisme.

Israels kamp er din og min kamp for frihet!

Med vennlig hilsen

Gaute Grimsby