Skummelt utbrudd i Lyngdal

Et kaos har startet i Lyngdal. Vi er sinte, frustrerte, og redde. Nå er alt som var så fjernt, så alt for nærme. Det er som man kan kjenne frykten krype langs ryggen mens man sitter i stua og leser avisen.

Selv om kaoset er her, må vi aldri glemme å være anstendige mennesker. Vi har lov til å være sinte.

Utbruddet som nå har startet for fullt i Lyngdal er skummelt. Regler har blitt brutt, og det verste som kunne skje, har skjedd.

Menneskene som har brutt reglene, vil få gjennomgå enormt mye. Nå må vi ikke utstøte dem fra samfunnet. Vi må tenke på hvordan vi snakker om andre mennesker. De er klare over hva de har gjort. Vi trenger ikke å fortelle dem det.

Vi må stå sammen, og overføre sinnet vårt over i vilje til å bidra, til å være gode medmennesker, og sørge for at det som blir, er bedre enn det som har vært.

Jeg er også skuffet, sint, og redd for følgene. Jeg jobber allikevel med å se framover, i stedet for bakover. Nå skal alt som kan gjøres, gjøres for å beskytte de flotte menneskene rundt oss.

Jeg er også redd for at farmor, farfar, venninna mi i risikogruppa, og at et av dine familiemedlem skal bli syke. Jeg er redd for at du og jeg kan bli alvorlig syke.

La aldri frykten overkjøre det gode inni deg.

Alice Marie Føreland, 16 år.