Bryt ensomheten i isoleringens tid

De som allerede er ensomme kan bli enda mer isolert fra fellesskapet.

Mandag 16. mars oppfordret Folkehelseinstituttet alle med influensaliknende symptomer til å holde seg hjemme. Oppfordringen gjaldt også lette symptomer på forkjølelse. Å holde avstand til andre nå er ekstremt viktig for å hindre en utvikling slik den vi ser i Italia. Strenge besøksrestriksjoner er innført på sykehjem over hele landet.

Det er helt avgjørende at vi følger helsemyndighetenes anbefalinger. Slik kan vi sammen minske og utsette smittespredningen, slik at liv og helse for de risikoutsatte gruppene ivaretas. Samtidig må vi ikke glemme at det nå også er fare for spredning av ufrivillig ensomhet og de ødeleggende konsekvensene som kommer med den.

De som allerede er ensomme kan komme til å bli enda mer isolert fra fellesskapet. Dermed kan den ufrivillige ensomheten og isolasjonen som særlig mange eldre og syke allerede tar skade av, som faktisk forkorter liv, forverres.

For de som er eldre, lider av ensomhet og kanskje er kronisk syk, kan det bety alt å møte en venn eller pårørende en gang i uken for å få hjelp eller dele et måltid. Disse møtene kan være det som gir mening i tilværelsen, og kan være lyspunkter som fordriver ensomheten. Å bli sett, og å se. Disse møtene med mennesker fra risikogruppene må nå minimeres.

Dessverre utgjør besøksforbudene på sykehjem over hele landet ingen forskjell i det hele tatt for enkelte. Det handler om tusener av mennesker som allerede lever i nesten total sosial isolasjon.

La oss gjøre epidemien til en oppvekker.

Min oppfordring er: La oss gjøre epidemien til en oppvekker. For hvert planlagte besøk som nå faller bort, ring til tre stykker du tror lever i ensomhet. La den enorme solidariteten som nå manifesterer seg i samfunnet vårt særlig inkludere mennesker som er i ensomhet.

La oss gjøre alt vi kan for å motvirke sosial tilbakegang i landet vårt. Vi bør heller maksimere våre sosiale kontakter i stedet. Da er det er en politisk oppgave å legge til rette for fellesskap og forhold for alle i samfunnet. At vi bygger den sosiale infrastrukturen vår slik at flere kontaktpunkter opprettes og flere samfunn som inkluderer folk i hverdagen kan oppstå.

Å bryte ensomhet bygger tillit, varme og er helsefremmende. Det vil hjelpe når neste krise kommer, men vel så viktig: det vil hjelpe oss til å skape et varmere samfunn som er mindre preget av ensomhet og isolasjon.

Hans Fredrik Grøvan og Torhild Bransdal,

stortingsrepresentanter

Agder KrF