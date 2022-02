Det er meningen at de slitte flaggene nå til våren skal groes under av nytt gras og nye blomster.

For mange år siden så jeg for meg et jorde fullt av 17.mai flagg.

Som kunstinstallasjon er det bildet som kommer først. Deretter kommer ordene, forklaringen og forståelsen. Så skjer det i 2020 at vanlig 17. mai-feiring med barnetog blir forbudt. Det har ikke hendt siden krigen. Da var tiden inne for 1000 flagg på et jorde. Aldri har jeg gjort et kunstarbeid som er blitt bedre mottatt. Farsund kommune og Agder fylke støttet prosjektet. Hvis det er noe som heter alminnelige folk, så støttet de prosjektet på jordet.

Da flaggene ble flyttet til Gunnarshaug på Lista fyr, var det kommet til 1000 nye flagg fra folk på Karmøy som ville være med på Lista. 2000 flagg et helt år på Lista fyr førte til at to-tre stykker murret i Lister da det hendte at flagg blåste ned i vinden. De murret om flaggskjending. Jeg måtte ut og forsikre om at disse flaggene er med i en kunstinstallasjon som kommer inn under åndsverksloven, ikke flaggloven. Murret kom fra samme folk som ellers ikke reagere på flagg som trykkes på bæreposer, underbukser og penal! Fullt lovlig om aldri så smakløst.

Den store kunstmønstringen Lista i kunsten på Nordberg Fort åpnet i juni 2021 og skulle ha flaggene i sin rette sammenheng på jordet på krigsminnesmerket Nordberg Fort, opprinnelig kalt Nordberg leir. Agder fylke på fortet måtte ha en gangvei tvers over flaggene så installasjonen ble ødelagt av en svær graskløpper og måtte flytte. Les gjerne flykte.

Foto: Alexandra Indseth Langegard

Den landet på Bausje. Her hilser den folk på vei inn og ut av Vestbygda.

Med flaggene har det skjedd at fargene blekes og vinden sliter tekstilene i stykker. Det som begynte med en referanse til nasjonal feiring, har nå endret seg i betydning. For hva skjer når fargene ikke lenger er klare røde, hvite og blå? Og hva betyr det når flaggene mister sin form og blir fillete? Hva betyr det når korsene i flaggene slites vekk?

Ingen mener at 17.mai-feiringens bruk av det norske flagg i barnetogene er uttrykk for nasjonalisme. Flagginstallasjonen min er et klart oppgjør med all nasjonalisme, den sjåvenistiske flaggbruken i toppidrett inkludert. Det er meningen at de slitte flaggene nå til våren skal groes under av nytt gras og nye blomster. Flaggene vil ikke bli synlige igjen før til høsten når graset visner og det blir enda mer synlig at flaggene går i ett med naturen.

Nå er det mer enn to-tre som ikke liker dette. For eksempel vil landbrukssjefen heller ha hundrevis av plastkledte høyballer tilfeldig slengt omkring i hele landskapet, enn en avgrenset kunstinstallasjon for tanken, følelsen og bevisstheten. Men på Farsund kommunes webside er det flere kommentarer: Øystein Mikalsen som ser installasjonens dypere mening, og ordføreren som sier: Stå på!

