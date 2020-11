Innspill til og spørsmål som 2021-budsjettet

Forslag og spørsmål til Kommunedirektør i forbindelse med budsjettarbeid

for 2021-budsjettet.

1. Først til investeringsbudsjettet:

Grøvan bro.

På punkt 12 er det avsatt kr. 400.000,- dette til oppgradering av rekkverk, siden dette kun er beregnet for sykkel og gangvei. Oppgraderingen må gjøres for å ivareta trafikksikkerheten for kjørende.

Denne summen ønsker vi å overføre til Akersmyr vei og bro, fore å unngå budsjett-overskridelser / eller en sikkehetssum for prosjektet.

Begrunnelsen er som følger. Grøvan bro vil bli brukt av Nye Veier når prosjektet med ny bro for E-39 over Lygna starter. Derved kan Nye Veier bruke Grøvan Bro vederlagsfritt fra Lyngdal kommune mot den gjenytelsen at de erstatter rekkverk som tilfredsstiller dagens standardkrav til kjøretøyer.

2. Driftsbudsjettet.

Vi starter på skole / voksenopplæring.

Voksenopplæringen er todelt i dag på Byremo og gamle ungdomsskolen på Rom. Hva hvis vi foreslår å samlokaliseres det til Byremo hvor det er tomme/ubrukte kommunale lokaler som passer dette formålet. Derved frigir vi lokalene på Gamle Ungdomsskolen (Å). På denne måten kan vi oppheve leien av uegnede lokaler i Aktivitetshuset på Rosfjord og flytte dette til Rom/Gamle Å ungdomsskole. Med en innsparing på kr. 400.000,- som er årlig leieutgifter for Aktivitetshuset. Og Lyngdal Kommune utnytter egne lokaler, som står delvis tomme på Byremo.

Vel blir der en del befraktningsutgifter med bussforbindelse, men derved oppretter vi bussforbindelse mellom den nordre delen av Kommunen daglig, kanskje med samarbeid med AKT.

3. Så over på kulturbudsjettet(drift).

Her er det foreslått å avslutte prosjektet med musikkverksted Byremo og Kulturskolen, med innsparing kr. 90.000,- Dette er vi uenig i.

Men derimot tar vi opp tiltak som er vurdert av administrasjonen men ikke foreslått.

Her vil vi redusere åpningstider i bibliotek- ikke ansette i ubesatte 100 prosent stilling bibliotek med innsparing på kr. 650.000,- Dette monner da mye bedre enn å legge ned musikkverkstedet på Byremo ( og her er det da bedre å kutte på «luksus» i kultur en å ta fra skole og eldreomsorg).

Og hva med tilbud til de elevene som går på dette flotte tiltaket i Byremo?

Det er så veletablert at dette vil Senterpartiet behold.

4. Neste blir så Forebygging og Livsmestring.

I Kvås bofellesskap er der kun fire beboere i dag (ifølge kommunens ref fra korona-oppdatering) Det skulle være enkelt å flytte disse beboerne og bruke disse lokalene til ROS omsorgen. Da har vi fire leiligheter pluss fem rom på gamle Kvåsheimen som kan benyttes til ROS. I stedet for å bygge 8 nye leiligheter på Kvavik i tillegg til de som er der. Og til en anslått verdi av 12 millioner.

For 8 leiligheter og administrasjonsbygg. Dette forslaget er vel litt inngripende i investeringsbudsjettet også.

5. Service og helse.

Det sies at servicesenter for helse og velferd har fått en del ekstra utgifter i 2020. Blant annet:

Miljøvaktmester 100 prosent stilling og IP koordinator i 50 prosent stilling. Hva er dette, og hva er forskjell på en ordinær vaktmesterstilling og en miljøvaktmester? IP stillingen snakke for seg selv.

Det var også opplyst at det var ansatt ny prosjektleder for tilbudet om Statlig helsetjeneste. Som det foreløpig ikke er blitt noe av status?

Under dette punktet spør vi også om innleie av Securitas vakter til spesielle formål, og fortsetter denne ordningen.

6. Siste punkt er stab/ støtte.

Her ønsker administrasjonen å innføre ett tobakksgebyr på kr. 80.000,-

Tobakksskadeloven paragraf 7. Og forskrifter om registrerings- bevilgningsordning for tobakksvarer mv. Paragraf 33 gir adgang for kommunen å kreve årlig tilsynsavgift fra salgssteder på kr. 4.700,- pr. virksomhet.

Vi er ikke motstander av dette men vurderer rettferdigheten i forhold til virksomhetene, eksempelvis store butikkjeder kontra små kiosker og hva de omsetter? Er avgifter lovbestemt med 4.700 pr. virksomhet eller har kommunen lov å differensiere dette i forhold til salgsvolum?

Så litt over til andre spørsmål, som har sammenheng med budsjettet.

Det ble opplyst på budsjettkonferansen at det stod 40 rom på Helsehuset ledig,

Stemmer dette? Her må da kommunen tape store summer med å ikke å få inn leieinntekter på på omsorgshybler og sykehjemsplasser. Vi vet jo selvfølgelig at dette medfører større bemanning og lønnskostnader. Drives helseomsorgen med selvkostprinsippet? Det er jo svært beklagelig at kriteriene for å få plass på det nye Helsehuset er så strenge at det kun innvilges plass mot siste dagers innspurt i livet. Intensjonene med Helsehuset var at det skulle være myldrende liv og ett hjerte og samlingssted for Lyngdals befolkning.

Vi i Senterpartiet kritiserer ikke helseomsorg eller administrasjon, men trenger en oppdateringen for å besvare ett flertall av spørsmål som kommer fra Lyngdals innbyggere, som vi igjen har lovet å ta opp med administrasjonen.

Ett siste spørsmål går på utnyttelse av ledige lokaler både på Byremo/ Konsmo

og hele Lyngdal. Hvor mye står tomt? Er det mye som kan gjenbrukes?

Lyngdal Senterparti

ved gruppeleder Karsten Fidjeland