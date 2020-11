Støres skatteopplegg vil ramme jobbene

Ap vil øke skattetrykket med syv milliarder kroner, og har innrettet det slik at det vil ramme norske eiere av norske arbeidsplasser. Det er hårreisende når vi står midt i den største økonomiske unntakstilstanden siden krigen.

Arbeiderpartiet forsøker å skape et inntrykk av at Høyre i regjering har økt avgiftene. Sannheten er at Høyre i regjering har redusert det samlede skatte- og avgiftstrykket med 30 milliarder kroner. I den grad vi har økt avgifter er det klima/CO2-avgifter, og den som tror Ap i samarbeid med MDG, SV og Rødt skal redusere det kan like gjerne tro på julenissen.

Det blir mildt sagt svært hult å beskylde regjeringen for å stå bak «en unorsk skatteskandale» slik Støre og Tajik gjorde da regjeringen la frem sist statsbudsjett – for så å velge å videreføre 23 av 30 milliarder vi har gitt i skatte- og avgiftslettelser. Så ser vi allerede oppslag om rødgrønn skattekrangel, så hva som blir enden på visa når Sp, SV, Rødt og MDG har fått et ord med i laget er ikke godt å si.

Høyre har satt ned skattene og avgiftene med 30 milliarder siden vi kom i regjering, og en vanlig familie betaler nå 14.000 kroner mindre i skatt enn da Ap styrte. Slik vi forstår dette skatteopplegget vil Ap, midt i den største økonomiske krisen vår generasjon vil oppleve, sende en kjemperegning til de som skaper jobber i Norge. Jeg tror alle som akkurat nå opplever utrygghet på grunn av koronakrisen, er enig i at det siste norske jobber trenger nå, er Støres skatteregning.

Høyre har i sju år latt både arbeidsfolk og norske eiere som skaper jobber i Norge få beholde mer av sine egne penger. Det gjør vi samtidig som vi kutter i helsekøene, bidrar til flere jobber i privat sektor, styrker politi og forsvar og nesten har doblet pengebruken på vei og bane i hele landet. Dette mente Ap nærmest var umulig. Vi har vist – og vil fortsette å vise at det er mulig med nye ideer og bedre løsninger. Økt skatt er ikke Norges vei ut av krisen – uansett hvem som får regningen.

Økte skatter som målrettes mot norske jobber og de som skaper norske jobber, er også distriktsfiendtlig. Uten jobber utarmes distriktene.

Ingunn Foss

Stortingsrepresentant, Agder Høyre