Dårlige nordmenn?

Vis mer

Jordbærbønder kan knapt bruke nordmenn i åkeren. Plukkere fra lavlønnsland er så mye flinkere til å jobbe. Trailertransport av post og andre varer kan lite bruke norske sjåfører. Trailerkusker fra lavlønnsland kjører bilene så mye fortere. Norske malere maler ikke bra – og kan slettes ikke brukes. Malere fra lavlønnsland derimot maler så mye bedre. Og norske kraftlinjearbeidere er så engstelige i høyden. Kroatiske fagfolk springer så mye raskere bortover ledningene. Særlig når de må betale tilbake halvparten av lønna til firmaet i heimlandet.

Norske sjøfolk vil jeg nesten ikke nevne. Sjøsyke, med heimlengsel lå de på lugaren dagen lang. Og gjorde ikke det skapte grann. Det var enda godt rederne fikk bytta dem ut med skikkelige sjøfolk. Fra lavlønnsland som Filippinene.

Da er det godt at en del av våre politiske partier og mange av våre velpleiede finansatleter jobber for at lønna i Norge sakte, men sikkert, skal ned. Vel og bemerke for oss på gulvet. - For DA blir vi også så mye flinkere til å jobbe.

Vennlig hilsen

Terje Briskelid,

Spind