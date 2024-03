“Summen av vår politikk vil gjør at det blir mindre behov for eiendomsskatt” - Pål Hals 28.08.2023.

Nå ser vi første resultat av Høyre og Frps (og INPs?) politikk. Vi har fått et kutt i eiendomsskatten, og hver av oss sparer et par hundrelapper i året. De fleste av oss ville spart mer ved å bytte mobil- eller strømleverandør. Representanter fra Frp, inkludert ordføreren kaller eiendomsskatten usosial på inn og utpust. For oss er det ingenting mer usosialt enn å kutte flatt hos de som trenger det mest. Helse og oppvekstsektoren må investeres i, ikke kuttes i.

Vi er bekymret for hva som skal kuttes i neste runde.

Ingen vil ha eiendomsskatt, men enn så lenge er den et nødvendig onde for å beholde essensielle gode tjenester som spesialpedagogikk, fysioterapi og fastleger. Under ordførerdebatten sa Ingrid Williamsen følgende, og vi siterer: “Skal vi ta det ifra skolene eller helse? Nei, vi skal ikke det”. Dette har vist seg i beste fall å være naivitet, i verste fall løgn.

Vi har nå sett starten på Frp, Høyre og et ganske usynlig INPs politikk. Vi er bekymret for hva som skal kuttes i neste runde.

Kenneth E. Løland (Senterpartiet)

Elisabeth Støen (Sosialistisk Venstreparti)

Jostein Kydland (Kristelig Folkeparti)

Arnt Abrahamsen (Arbeiderpartiet)