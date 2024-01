Jeg, som mange andre, har siste tid lest og hørt i nyhetene om drap som har blitt begått. Dette er skikkelig urovekkende, og hvor mange i antall det er kommet opp i, har jeg ikke kontroll over. Det jeg vet er at tallet er altfor høyt. Det burde ikke ha vært noen.

Vi får høre at flere av disse sakene er meldt inn til politiet. Politiet vet altså om trusselen, men de velger å ikke prioritere eller ta henvendelsene alvorlig nok. «Varslet drap» beskrev en berørt familie det - da blir jeg VIRKELIG bekymra. For jeg tenker at dersom man trenger hjelp og må gå til politiet opptil flere ganger, og man ikke blir trodd, hvem i himmelens navn skal man da stole på, hvem skal kunne hjelpe?

Om en anmeldelse blir henlagt, hva er da vitsen med å anmelde? Ja, politiet har den i arkivet, men det hjelper lite om man er død!

Politiet har begrensede ressurser, det vet vi, og det er farlig å legge skyld til byrde. Men vi må faktisk gjøre noe her. Vi kan ikke ha det slik at når man ber politiet om hjelp, så får man det ikke.

Å bruke ressurser etter drapet er vel og bra, men flere av disse sakene kunne ha vært unngått. Bruk heller ressursene til rett tid når innsatsen er avgjørende, slik at drap blir unngått.

Det som også kommer tydelig frem, er at kvinner er den største andelen dette går ut over. Det svake kjønn…? Det er iallfall kvinner som har størst dødstall og det er menn i nær relasjon som dreper de.

Disse damene har levd under frykt, mange gjennom flere år. For de alle er dette en helt uutholdelig livssituasjon, hvor livskvaliteten er lik null. Det er ikke slik vi vil ha samfunnet vårt.

Vi har ingen flere å miste!

Alle kommuner må sørge for at vi har et nettverk for personer som trenger hjelp. Disse må være synlige slik at man enkelt kan finne hjelpen når det trengs. Nettverket bør også ha koblinger til polititet. Her bør alle kommunene sørge for en plikt til å ha et apparat som fungerer. Vi har ingen flere å miste!

Bodil Stensrud Nestleder i Agder Kvinneforumpos