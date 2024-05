I forrige uke markerte en enorm katastrofe i en delstat sør i Brasil, Rio Grande do Sul. Kraftig regn ødela mange byer, inkludert delstatshovedstaden Porto Alegre.

Tallene er skremmende: Nesten 850.000 mennesker har så langt blitt rammet av kraftig regn; 80 dødsfall er registrert så langt. Mange mennesker er fortsatt savnet. Mange mennesker mistet alt (inkludert mine familiemedlemmer). Mennesker uten hjem, uten vann, uten strøm; døde dyr. Byer er isolert av ødeleggelse av veier. Det er en tragedie uten proporsjoner.

Samtidig var det mye solidaritet blant de som «overlevde» tragedien: Frivillige som lagde mat og provisoriske senger, samlet inn klær, sko, hygieneartikler, håndklær osv.

Jeg, som brasiliansk og født i denne staten, ber mine norske venner om å be for dem som lider så mye og at de kan overvinne dette øyeblikket som vil bli uforglemmelig i manges liv. På forhand takk!

Aline Craide