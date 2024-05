Julian Ryerson. Hans prestasjoner på fotballbanen og hans karriereutvikling kan stå til inspirasjon for oss alle. Han har satt Lyngdal på Norges- og Europa-kartet. Fotball er verdens største idrett. Dedikert og målbevisst har dette ført han til fast plass på ett lag som nå har en god mulighet for å komme til Champions League-finalen.

Venstres dyktige politiker, Steinar Bjørnstøl, snakker ofte om tidlig innsats. Forebygge. Så før man høster. Dette er stikkordene i alle faser av livets skole.

Hvis Lyngdal-samfunnet videreutvikler dette vil det fortsette og gå kommunen godt, og gi ytterligere vekst samt sikre at enda flere kan ta del i det gode liv.

Den fantastiske Lyngdal stadion med sin svært viktige hall, har betydd mye tidlig i karrieren for blant annet Julian. Stadion har også gitt utallige andre en god base for en god utvikling i ungdomsårene. Sørg for at ungdomsklubber får litt mer midler til og drive forebyggende arbeid. Sørg for som Steinar Bjørnstøl sier, at vi får tidlig innsats i barnehage og skole.

Se godt i glasskulen og sørg for nok tomteområder både for bygging av boliger og att ting er klart for næringsetablering. Sørg for at de godt voksne blant oss blir sett og hørt slik at de får en verdig og god alderdom. Aller viktigst: Sørg for at de som trenger det mest i samfunnet i en så tidlig fase som mulig får den hjelp de trenger for ett godt og verdig liv.

Lyngdal Cup har gjennom over 40 år promotert Lyngdal på en fantastisk måte, mange ildsjeler har gjort en formidabel innsats, som har vært en sterk driver for at stadionområdet fremstår som det gjør i dag.

Dagens Lyngdal Cup-leder William Foss står som ett godt eksempel på dedikert dugnadsånd.

Vennligst, for alles beste, fortsett og la tankegangen om å så før man høster bli en del av DNA-et til innbyggerne både i Lyngdal og samfunnet ellers.

Forebygging er ALLTID en bedre løsning enn reparasjon.

Det gjelder å bake kaken så stor som mulig, da blir det mer til fordeling.

Så skal vi heie på Julian og Borussia Dortmund når de skal til Paris i returkampen i semifinalen.

Svein Ola Bråthen