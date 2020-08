Fotballglede

I Lyngdal Idrettslag er vi rundt 1.000 medlemmer. Cirka 700 av disse tilhører fotballen. Vi ønsker flere medlemmer hjertelig velkommen!

I neste uke er det kampstart for de aller fleste fotballspillerne. For noen vil dette være første gang i livet de spiller en fotballkamp. Det neste halvåret vil det skapes minner for livet.

Følelsen av å ta på seg en drakt, å være en del av et lag. Tape og vinne sammen. Score et mål, legge opp til et mål. Slå en fantastisk pasning, takle en motspiller eller drible av spillere. Det er dette man trener for, det er nå øyeblikket er!

Verdien av å lære å stå sammen. Jobbe sammen, tape og vinne sammen. Evnen til å være en del av et lag, noe større enn seg selv. Lære å høre på instruksjoner, ta egne valg. Å fungere i en sosial setting. Verdien av å tilhøre et trygt og sunt miljø, hvor man skal tilbringe tusenvis av timer. Sammen.

Lære seg å takle motgang og vanskelige perioder – dette er en del av livet.

Å være fotballspiller betyr at man må takle motgang alene, og sammen med andre. Å glede seg til kamp, til en turnering. Å bli heiet på av venner og familie. Dagen etter fundere over hvor nære man var å score et drømmemål. Diskutere kampen med lagkompisene. Å holde seg i form. Å bli sett, å være god nok – uansett. Å gjøre sitt beste. Det er godt nok. Alltid.

Å ikke få lov å være med på dette, fordi man er over 20 år.

Lykke til med sesongen alle trenere, lagledere, foreldre og spillere, nå er vi endelig i gang! Vi gleder oss til resten kommer med.

Velkommen til Lyngdal Stadion!

Helge Ege,

Leder fotballgruppa Lyngdal IL