Bygging forbedrer naturen ved å gjøre den tilgjengelig

Bygging styrker naturopplevelsene, gir bedre tilgjengelighet, det skaper arbeidsplasser og styrker økonomien, særlig i distriktene. I tiden etter koronanedstengingen burde det være en tverrpolitisk enighet om å legge til rette for verdiskaping.

Den siste tiden har jeg registrert alt fra Høyre-folk til MDGere som mener bygging, og ikke minst hyttebygging er høyst problematisk. Dette i en tid hvor det har blitt klart for alle hva hytta betyr, både for inntekter til kommunen og hvilken verdi den har for folk.

Vi politikere har ikke bare ansvar for å ivareta naturen. Den betyr så mye for de fleste av oss at vi bør gjøre mer for at alle får oppleve den. For vi nordmenn liker naturen. De fleste av oss liker likevel å ferdes der naturen er tilgjengelig. Enten ved at det er laget sti, skiløyper, strand eller brygger. Dersom vi, til enhver tid, skulle innfunnet oss etter antibyggeregimet til enkelte politikere, fylkesmenn og tungrodde plan- og bygningsetater, så ville ingen fått bygge noe som helst.

Og hva ville dette gjort for mulighetene til å få oppleve naturen?

For å sette det på spissen: Dersom venstresiden i norsk politikk skulle bestemt, ville det ikke eksistert verken alpinanlegg, langrennsløyper, turstier eller hytter. Påbygg på hus, husbygging og garasjeanlegg ville vært umulig. Brygger og båthus kunne vi bare glemme.

Dette klinger sikkert godt i MDG, hos enkelte fylkesmenn og i plan-og bygningsetaten men for de aller fleste av oss er dette bare trist, både for enkeltmennesker, kommuner og for naturen.

Noen mener skiløyper, alpinanlegg, brygger og hytter er ødeleggende for naturen. Jeg mener dette gir tilgjengelighet og flotte naturopplevelser som igjen gir oss mennesker større grunn til å faktisk ta vare på naturen. Mer tilgjengelighet gir oss et nærere forhold til naturen.

I en tid hvor skatteinntektene er uforutsigbare kommer vi ikke utenom viktigheten av at privatpersoner, næringsliv og kommuner får bygge og utvikle områdene sine. Ikke en gang Norge har råd til at bygg- og anleggsbransjen fryser ansettelsesprosesser, utsetter prosjekter eller legger ned små og store virksomheter. Det er nå det bør bygges.

Jeg mener det er på høy tid med en kritisk gjennomgang av alle vernebestemmelser. Det burde vært ryddet i lovverket for lenge siden. Bare på denne måten vil vi kunne bevare historiske bygg, natur og viktige arealer som skal stå urørt, samtidig som vi styrker eiendomsretten, legger til rette for verdiskaping og forenkler byråkratiet.

Det er synd at debatt om verdiskaping blir vridd til at bygging er ødeleggende for naturen. Vi må ha tiltro til at enkeltmennesker, næringsliv og kommuner forvalter eiendommene sine slik at naturen blir ivaretatt, samtidig som bygging og utvikling av arealer fortsetter.

Helge André Njåstad,

kommunalpolitisktalsmann Frp