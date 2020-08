Historieløst om fyrvokterne på Lindesnes fyr sies opp

Lindesnes fyr som er et av Norge eldste fyrer med en unik historie nasjonal og lokalt som går helt tilbake til den 27.februar 1656, da det første fyrlyset ble tent. Det er derfor "historieløst" og trist å konstatere at når den ene av to fyrvokter nå slutter ved Lindesnes fyr, så blir stillingen trukket inn.

Ja, Kystverket burde skamme seg - og det er heller ikke sikkert at den siste fyrvokteren i Norge ved Lindesnes fyr, får fortsette etter jul. Fyret er også et av Agders mest besøkte steder etter dyreparken - med et årlig besøk fra fjern og nær på cirka 80 tusen besøkende, er dette selvsagt en av flere viktige grunner til at fyret fortsatt må være bemannet.

Demokratene mener bestemt at Agder fylkeskommune snarest må ta et initiativ for å få på plass et spleiselag - som gjør at Lindesnes fyr også i fremtiden skal ha ansatte fyrvoktere som det eneste stedet i Norge. Derfor tar jeg dette opp politisk gjennom en interpellasjon til fylkesordfører, Arne Thomassen. Demokratene mener bestemt at Lindesnes fyr er en viktig kulturhistorie - som også i fremtiden må ha fyrvoktere.

Vidar Kleppe, fylkestingsrepresentant for Demokratene i Agder.