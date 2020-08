Søppel i kumager!

Så på Sør Nytt 26. august at Fylkesordfører Arne Thomassen, går i bresjen for å rydde søppel langs våre fylkesveier. Han lovet straff og bøter til synderne.

Her blir poser med plast, metallboks og glassflasker slengt ut i veikantene. Når så kantklipperen kommer, blir dette hakket opp i små biter, som dyra får i seg. Dette forårsaker store lidelser, som igjen gjør at dyra dør, eller må avlives.

At Thomassen tar tak i dette, er prisverdig, men noe kan vi også bidra med.

Bildet jeg har lagt ved, er tatt på jordet utenfor Lyngdal kirke i fjor vinter. Gravlysene ligger utover i, til tider, store mengder. Disse er, som alle vet, laget av hard plast og metall. Plasten blir nesten som glass, når den får ligge ute. Dette blir liggende til slåmaskinen kommer, med de følger vi bare kan tenke oss...

Første gangen jeg observerte dette, så sendte jeg ulme tanker til Einar Kvavik og Nordvesten... Her er ikke blitt rydda etter Betlehemsvandringa. Så har vinden tatt stasen, og spredd den utover jordene... Unnskyld til Einar og Nordvesten. Fikk forklaringa i et annet innslag på TV. Det er skjæra som er synderen!

Den henter lyktene på kirkegården... Frakter dem med seg utover jordene,hvor de så hakker hull i dem, for å spise rester av stearin! Hardplast og metall blir liggende igjen!

Det er nå, utover høsten og mot jul, at det er storforbruk av disse gravlysene.. Så husk på dette når du skal pynte. Kjøp ei solid og god gravlykt, som ikke skjæra kan frakte med seg, eller hent lysene når de er utbrent.

Dette kan spare kuene for store lidelser.

Med vennlig hilsen

Elin Kvelland,

Senterpartiet