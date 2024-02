Nå fordeles 400 millioner kroner til utbygging av raskt bredbånd. Senterpartiet og Arbeiderpartiet har som mål at alle husstander i hele landet skal ha tilgang til raskt bredbånd. Tildelingen er et viktig skritt for å nå det målet.

Tilgang til raskt internett er viktig når vi skal ha kontakt med det offentlige, når vi skal jobbe eller når vi skal nyte fritiden vår. Bredbånd binder landet sammen, og er avgjørende for bosetting og arbeidsplasser.

Høyre brukte 8 år på å sentralisere og bygge ned distriktene. Vi gjør politiske grep som gir folk muligheter til gode liv i hele landet. I det arbeidet er den digitale infrastrukturen avgjørende.

Derfor skal vi sikre alle husstander der det bor fastboende tilgang til raskt bredbånd. Som tidligere ordfører i en distriktskommune og som bygdejente vet jeg godt hvor lite nett som blir bygd ut i distriktene når det er markedet som får råde.

Hverdagen blir vanskelig for folk og næringsliv når de ikke har god tilgang til Internett. Mangel på bredbånd skaper klasseskiller. Mangel på bredbånd skaper utenforskap.

Bevilgningen vil bidra til at mellom 5000 og 10 000 nye husstander i Norge får tilbud om høyhastighetsbredbånd.

I år er Agder blant de fylkene som får størst prosentvis økning i bredbåndsstøtten. For å få realisert lokale prosjekter raskere, har vi fjernet kravet til kommunal medfinansiering når bredbånd skal bygges ut med statlig støtte.

Samtidig så håper jeg at kommuner og fylkeskommunen i Agder bidrar i spleiselaget slik at enda flere husstander kan få tilgang til høyhastighetsbredbånd.

Dette er et viktig grep som vil gi mindre sosiale- og geografiske forskjeller

Det blir stadig flere tjenester vi må løse digitalt, stadig flere tjenester vi kan få digitalt og for de aller fleste av oss gjør det hverdagen enklere. Om vi har tilgang til nett, vel og merke.

Sannheten er at de digitale pliktene er mange for innbyggere i landet vårt, men de digitale rettighetene har uteblitt.

Derfor jobber jeg for at vi skal fortsette å bevilge penger til mer utbygging av hastighetsbredbånd. For dette er et viktig grep som vil gi mindre sosiale- og geografiske forskjeller, og bedre muligheter for verdiskaping og gode liv over hele Norge.

Gro-Anita Mykjåland

Stortingsrepresentant for Agder og parlamentarisk nestleder for Senterpartiet