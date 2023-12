Det har stormet rundt Flekkefjord sykehus den siste tiden, eller egentlig veldig lenge nå. Det var et veldig bra leserinnlegg fra flere avdelingsledere på Flekkefjord sykehus for en tid tilbake. Jeg ønsker å komme med noen positive tilbakemeldinger hvor jeg setter enormt pris på at vi har Flekkefjord sykehus.

I sommer ble jeg rammet av nyresteinsanfall. Lege henviste meg for å ta CT i Flekkefjord. Det tok en dag og sykehuset ringte meg opp og de hadde time til meg dagen etter. Nyresteinssmertene vedvarte og jeg måtte bli henvist til sykehuset i Kristiansand for videre undersøkelser som ikke kunne tas i Flekkefjord. Jeg måtte vente over en måned på behandling i Kristiansand. I mellomtiden var jeg tilbake for nok en CT i Flekkefjord. Igjen fikk jeg tilbud om time dagen etter.

For noen få uker siden fikk jeg akutte smerter i magen, disse vedvarte og da blodprøver forelå måtte jeg bli henvist til Flekkefjord for å foreta en gastroskopi, som det hastet å få gjennomført. Fastlege snakket med Hjalmar Ødegaard på tirsdagen i forrige uke og kunne love meg time i løpet av en uke. I løpet av to dager ble magesmertene enda verre. Tok kontakt med fastlege og torsdag ettermiddag sendte min fastlege en ny melding til Hjalmar Ødegaard i Flekkefjord. Samme dag, klokken 18 på kvelden ringte Hjalmar Ødegaard meg. Jeg kunne komme fastende dagen etter klokken 8.30. Jeg tenkte dette var for godt til å være sant. Jeg ble møtt av hyggelige mennesker, som tok godt vare på meg. Har utviklet en ganske stor angst med tanke på sykehus på grunn av en del traumatiske opplevelser tidligere på større sykehus.

Alle mine møter med Hjalmar Ødegaard har vært fantastisk. Han fant tid til å ta meg imot på svært kort varsel på en avdeling som er veldig travel. Er blitt møtt med forståelse og respekt hele tiden. Og de har virkelig tatt hensyn til min sykehus-angst. Noe jeg sjelden har opplevd på større sykehus. Hadde jeg måtte reise til Kristiansand så ville jeg enda sittet her hjemme med sterke smerter i magen, tror jeg.

Har aldri opplevd bedre behandling enn jeg har fått på blant annet medisinsk avdeling i Flekkefjord.

Noe av det jeg vil frem til er at min opplevelse på et ganske lite sykehus er mye bedre enn i møte med de større sykehusene. Har aldri opplevd bedre behandling enn jeg har fått på blant annet medisinsk avdeling i Flekkefjord.

Kritikken har haglet, folk har vært usikre og redde på grunn av et rykte sykehuset hadde en periode. Svært trist og vondt for dem som ble feiloperert selvfølgelig, men sykehuset har etter min mening tatt tak i problemene. Og de fortjener en ny sjanse. Jeg kjente selvsagt på en liten frykt i tiden etter disse hendelsene fant sted, men kjenner ingen frykt overhode nå. Å vite at man kan få rask hjelp og behandling på det lokale sykehuset er betryggende.

Jeg ønsker derfor å rette en stor takk via avisen. Ved å legge frem noen gode historier også. Ikke kun fokus på det som har vært negativt. Vi må verne om sykehuset vårt! I perioder har jeg nok følt at media har drevet heksejakt mot sykehuset. Med media tenker jeg nødvendigvis ikke bare på avisen Lister.

La oss verne om vårt lokale sykehus. Vi trenger dette sykehuset, og jeg håper at rekruttering av leger og annet personal vil bli bedre med tiden.

La oss snakke sykehuset opp og ikke ned.

Med vennlig hilsen

Bente Bråtlund, bosatt i Lyngdal