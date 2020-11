Sysselsetting, skole og infrastruktur er viktigere enn kostbare miljøtiltak

Det har vært en prioritert oppgave i mitt politiske virke å redusere sentraliseringen som vi ser i landet og i vår region.

Jeg mener at Agder blir en bedre region hvis vi forsetter å utvikle og bruke hele Agder. Frp har alltid prioritert infrastruktur (Vei, sykkelsti, bredbånd og mobildekning), aktivitetstilbud og nye og bedre skoler i hele Agder.

Et attraktivt og godt lokalsamfunn, med gode tjenester er avgjørende i så måte. Vi trenger arbeidsplasser i både by og bygd hvis vi skal lykkes med å skape mer, og inkludere flere i arbeidslivet. Agder er elendige på arbeidsdeltagelse. Vår manglende sysselsetting er blant de verste i landet. Det er mange grunner til at vi sliter med levekår og høye sosiale kostnader. Vi har mange ikke-vestlige innvandrere i Kristiansand og Arendal, som er på passive NAV-ytelser. Det er en direkte konsekvens av en uansvarlig flyktning og asylpolitikk i Arendal og Kristiansand. Vi har tatt imot flere enn vi klarer å få integrert, og dermed skaper politikere et klasseskille der mange er utenfor arbeidslivet. Agder har også flere på arbeidsavklaringspenger, sosiale ytelser og uføre enn resten av landet, og har hatt det over mange år.

Vi er ikke sykere i Agder enn resten av Norge, men vi er, og har vært over mange år blant de som ikke lykkes med å inkludere flere. I 2019 ble jeg valgt inn i Agder fylkesting, og har fått ansvar for folkehelse. Jeg har også valgt å bruke min posisjon til å jobbe med at flere sysselsettes og færre går på passive ytelser fra det offentlige. Jeg har tro på at deltagelse i organisert aktivitet, en utdannelse og et variert arbeidsmarked er nøkkelfaktorer for å lykkes.

Jeg vil arbeide for at vi reduserer vedlikeholdsetterslepet på våre skoler, at vi tilbyr ulike studieretninger og at vi har arbeidsplasser i hele regionen. Men det jeg ofte ser er at mange politikere ofte er mer interessert i ubetydelige miljø og klimatiltak. Jeg vil bruke midler på elevbedrifter slik at elevene lærer hvordan det er å skape en egen bedrift. De aller fleste er enige i at det er et godt tiltak, men så bruker de mer penger på solcellepanel på skolene enn de bruker på å lære elevene hvordan det er å starte som grunder. Vi ser også at sentralisering forekommer mer og mer, og at flere og flere offentlige ansatte jobber med miljø og klima. Det brukes tid på å vedta og behandle planer og ambisjoner innen klimautslipp, og stadig flere ansatte innen dette området er kostnadsdrivende og byråkratiserende. Det svekker vår økonomiske handlefrihet til å sikre desentralisert tjeneste og utdanningstilbud.

I Agder så virker det av og til som tilbudet elevene får inni skolen er mindre viktig enn at det er solceller på utsiden av skolen. På SMI-skolen på sykehuset så foregår undervisningen i anleggsbrakker, mens det investeres i elektriske ferjer for å kutte symbolske og ubetydelige utslipp. Elevene på SMI-skolen er våre mest sårbare. De klager ikke høylytt. Det samme kan ikke sies om miljø og klima interesserte politikere. Det kan ikke være slik at utgifter innen miljø og klimatiltak er fredet for kutt. Det kuttes i samferdsel og utdanning, mens det uavhengig av økonomi og overføringer ikke kuttes i symbolske miljø og klimatiltak.

Inkludere flere i arbeidslivet er en forutsetning for en bærekraftig velferdsstat. Vi stiller krav til utslippskutt og det foreslås et eget klimabudsjett. Hvordan hadde Agder sett ut i 2030 hvis fokuset vårt på sysselsetting hadde vært det samme som på miljø og klima. Samtidig som vi som første fylkeskommune hadde vært tydelige på at klimautslipp og miljøpolitikk skal være et nasjonalt ansvar, og vårt fokus hadde vært på arbeidsinkludering, utdanning, infrastruktur, næringsetableringer og aktivitetstilbud. Det er politisk ukorrekt å si noe som kan oppfattes som kritikk mot kostnadsdrivende miljøtiltak, men det er helt nødvendig å være ærlig. Våre utslippskutt er ubetydelige og symbolske, mens lav sysselsetting er en trussel mot velferdsstaten og vil rasere våre offentlige tjenester. Flere ansatte som jobber med miljø og klima ved fylkesadministrasjonen i Kristiansand, vil også på sikt ødelegge vår evne til å ha en desentralisert skole og utdanningstilbud. Det er et faktum. Det skal og bør gjenspeiles i våre politiske prioriteringer.

Steinar Bergstøl Andersen (Frp),

Leder av hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet

Agder fylkeskommune