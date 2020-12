Tanker om budsjettet

Vi i Venstre er klare på at vi vil beholde dagens skolestruktur. Kvås og Årnes skole er gode skoler som vi vil beholde. Høringsinnspill mottatt i forbindelse med Skolebruksplan 2021-2030 viser at samtlige 27 høringsinnspill sier at de ikke vil legge ned Årnes skole.

Utdanningsforbundet i Lyngdal skriver blant annet at de ikke kan stå inne for nedlegging av noen av skolene uten å gjøre en grundig vurdering av tilbudet elevene vil få. Ellers mener vi at voksenopplæringen bør beholdes både i Lyngdal og gamle Audnedal.

Vi er også klare på at dagens ledelsesstruktur i Lyngdal kommune er for topptung og at det er her det må reduseres. Ellers håper vel alle partiene og unngå eiendomsskatt og jobber for å unngå dette.

Steinar Bjørnstøl, gruppeleder Venstre